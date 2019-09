Trofeo Avis Lecco: una giornata di sport per riflettere sull’importanza del dono

Il 29 settembre l’appuntamento con la corsa campestre

LECCO – Un appuntamento che, pur cambiando pelle, è giunto alla 40^ edizione. Il tradizionale Trofeo Avis Lecco si conferma anche quest’anno come momento di sport e sensibilizzazione rispetto al tema del dono.

“L’obiettivo è quello di creare un momento di riflessione attraverso lo sport – ha detto Andrea Bonaiti, presidente dell’Avis Lecco -. La donazione di sangue resta un gesto estremamente importante: non ci sono sostanze chimiche che possono sostituire il sangue e solo attraverso la donazione possiamo dare una risposta a chi ne ha bisogno”.

La formula di gara

Il trofeo, in programma domenica 29 settembre nel parco di villa Gomes (partenza ore 9), torna con una formula rinnovata: il trofeo è biennale e viene assegnato in modo definitivo alla squadra che ottiene due primi posti, anche non consecutivi. La gara prevede la partecipazione di un massimo di 24 squadre, ognuna composta da 4 concorrenti che si alterneranno regolarmente ogni 5 giri rispettando l’ordine dell’elenco fornito all’organizzazione. Vince chi effettua il maggior numero di giri nel tempo di 3 ore (dalle 9 alle 12). Non è ammessa la partecipazione di atleti di età inferiore a 16 anni. Per gli atleti dai 16 ai 18 anni non ancora compiuti si richiede il tesseramento in una idonea società sportiva.

Informazioni e iscrizioni

L’iscrizione sono aperte fino alle ore 23 di giovedì 26 settembre, comunque si chiuderanno al raggiungimento delle 24 squadre iscritte. La quota di iscrizione è fissata in 40 euro per ogni singola squadra (più 10 euro che verranno restituiti alla riconsegna dei microchip e pettorali) e dovrà essere versata interamente al momento del benestare di partecipazione. Le iscrizioni si raccolgono presso la sede Avis di Lecco in viale Montegrappa, 8 (0341.361505, e.mail: segreteria@avislecco.it ore ufficio: 9-12 e 15-18.30).

Insieme ai concorrenti, tutti sono invitati a partecipare alla giornata di festa: “La gara si svolge nel bellissimo contesto di villa Gomes – conclude il presidente Andrea Bonaiti -. Ci saranno eventi collaterali dedicati ai bambini e un piccolo punto di ristoro perciò, anche chi non corre, è invitato a venirci a trovare… l’invito è esteso a tutti!”

