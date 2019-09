Troppe auto: ingorgo in via Quarto. Bus e residenti bloccati

I residenti: “Situazione impossibile. Siamo rimasti bloccati per più di 20 minuti”

Rimasto intrappolato anche un bus di linea

LECCO – Ingorgo in via Quarto, nel rione di Rancio, capolinea del bus della linea 10 a causa delle numerose auto posteggiate con autobus e alcuni residenti che questa mattina, sabato, sono rimasti bloccati per oltre 20 minuti.

“La situazione in alcune giornate è caotica, ma quanto accaduto oggi non è più sostenibile. Siamo rimasti bloccati per più di 20 minuti”, fanno sapere alcuni residenti intrappolati in via Paradiso e impossibilitati ad imboccare via Quarto.

“Abbiamo provato anche a chiamare la Polizia Locale – proseguono – ma la risposta che ci è stata data è stata quella che non potevano intervenire perché già impegnati altrove; quindi, avremmo dovuto aspettare il cambio turno. Altra assurdità di una situazione che rasenta il ridicolo”.

Ad essere bloccato senza la possibilità di fare manovra giunto al proprio capolinea, anche un autobus di linea.

Arrabbiati e stanchi molti residenti a fronte di una situazione già da tempo presentata e segnalata all’Amministrazione comunale. Un punto, quello in fondo a via Quarto, che è capolinea del bus pubblico, linea 10, che viene utilizzato in tutti gli orari della giornata come parcheggio. Ad aggravare la situazione nei fine settimana i numerosi escursionisti e arrampicatori che fanno capolino in via Quarto per salire soprattutto al San Martino e al monte Medale.