Truffa delle finte multe pagoPa, il comune di Lecco invita tutti a fare attenzione

Il vademecum che spiega come avviene la truffa e come proteggersi
“Sono in circolazione messaggi fraudolenti che invitano i cittadini a verificare e pagare una presunta multa”
LECCO – “Sono in circolazione messaggi fraudolenti che invitano i cittadini a verificare e pagare una presunta multa, utilizzando il nome di pagoPA e, talvolta, quello di SEND per sembrare autentici”.
E’ stato lo stesso Comune di Lecco a lanciare l’allarme sui propri canali social ufficiali, invitando tutta la popolazione a prestare la massima attenzione. Qui sotto il vademecum che spiega come avviene la truffa e come proteggersi.
Per saperne di più su come prevenire le truffe, consulta la guida ufficiale di pagoPA (CLICCA QUI).
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