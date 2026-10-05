Truffe agli anziani: a Lecco un incontro per riconoscerle e prevenirle

Sabato 10 ottobre, a partire dalle 10, presso il Mercato di Lecco e l’Urban Center La Piccola

Iniziativa organizzata dal Comune di Lecco in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato e Impresa Sociale Girasole

LECCO – Conoscere le truffe più comuni ai danni delle persone anziane, imparare a riconoscerle e capire come evitarle o affrontarle. È l’obiettivo dell’iniziativa “Contro le truffe”, organizzata dal Comune di Lecco in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco, ANAP – Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato – e Impresa Sociale Girasole.

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 10, presso il Mercato di Lecco e l’Urban Center La Piccola. Un momento di sensibilizzazione dedicato a un tema che riguarda la sicurezza delle persone anziane e coinvolge anche familiari e comunità.

Il programma prevede il saluto introduttivo delle autorità cittadine, del prefetto Paolo Ponta e dei presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva, e di ANAP Lecco, Giovanni Mazzoleni, prima di passare a esaminare episodi concreti e a confrontarsi con le forze dell’ordine su consigli e indicazioni.

A seguire sarà proiettato il docufilm “Conoscere, Prevenire e Sostenere”, realizzato dal Comune di Lecco e da Impresa Sociale Girasole con il sostegno del Ministero dell’Interno. L’incontro, a partecipazione libera, offrirà l’occasione per approfondire le modalità con cui si presentano i tentativi di truffa e riflettere sui comportamenti utili a fronteggiarli, nella consapevolezza che le forze dell’ordine sono sempre a disposizione della cittadinanza anche solo per fornire suggerimenti e rassicurazioni. L’attenzione sarà rivolta sia alla prevenzione che alla gestione delle situazioni in cui una persona si trova esposta a un raggiro.

“La partecipazione di Confartigianato Imprese Lecco e ANAP si inserisce nell’impegno a favore delle persone anziane, attraverso iniziative che promuovono informazione, consapevolezza e vicinanza – commenta il presidente di Confartigianato Lecco, Davide Riva -. Fare rete sul territorio significa anche creare occasioni di confronto che aiutano i cittadini a sentirsi più preparati e meno soli di fronte a queste situazioni”.

“Chi subisce una truffa può perdere, insieme al denaro, anche la fiducia negli altri e la serenità nella vita di tutti i giorni – aggiunge Giovanni Mazzoleni, guida di ANAP Lecco -. Per questo vogliamo aiutare gli anziani a riconoscere i tentativi di raggiro, a prendersi il tempo per verificare e a chiedere aiuto senza esitazioni. Ma c’è un messaggio a cui tengo molto: chi viene ingannato non deve vergognarsi né sentirsi in colpa. Come ANAP vogliamo essere un punto di riferimento anche in questo momento, ascoltando le persone e incoraggiandole a parlarne”.

L’Assessore al Welfare sussidiario Emilio Minuzzo ribadisce l’investimento del Comune su questo tema “Le truffe alle persone anziane sono sempre più frequenti e adottano formule sempre più sofisticate, spesso coinvolgono gli affetti, colpiscono in profondità, creano preoccupazioni ed emozioni che confondono la lucidità delle persone e le portano a fare scelte sbagliate. Oltre al danno materiale le persone sentono di essere ferite nell’intimo, inadeguate e vittime di una società che anziché tutelare le espone a rischi e pericoli. Il compito delle Istituzioni e di tutta la società civile è quindi duplice, allearsi e promuovere iniziative di prevenzione e informazione come quella odierna, e costruire una maggiore capacità di prossimità e vicinanza a chi viene ferito da questi episodi, per ridare fiducia e serenità”.