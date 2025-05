Turismo e trasporti, in Regione incontro con gli operatori del commercio lecchesi e comaschi

L’incontro a Palazzo Lombardia con i rappresentanti comaschi e lecchesi

Il punto sul tema trasporti in vista di un’estate sicuramente complessa

LECCO/COMO – L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha incontrato a Palazzo Lombardia i rappresentanti istituzionali del settore commercio e turismo del Comasco e del Lecchese.

Insieme a Giovanna Mavellia, segretario generale di Confcommercio Lombardia, erano presenti Graziano Monetti, direttore di Confcommercio Como, Luca Leoni, presidente di Federalberghi Como, Fabio Dadati, rappresentante di Confcommercio Lecco, Severino Beri, presidente di Federalberghi Lecco e Filippo Bini Smaghi, funzionario di Confcommercio Lombardia.



“Un incontro proficuo – ha detto Lucente – per fare il punto sulla situazione dei trasporti nel Comasco e nel Lecchese alla vigilia dell’inizio della stagione estiva, che si preannuncia difficile viste le chiusure per i lavori infrastrutturali che interesseranno, in particolare, la tratta ferroviaria tra Lecco e Tirano. Regione Lombardia sta mettendo in campo tutte le risorse possibili per ridurre al minimo il disagio sia per i pendolari sia per i turisti”.

L’assessore Lucente ha condiviso con i rappresentanti dei territori le criticità in merito alla mobilità, in particolare per quanto concerne la navigazione sul Lago di Como. Tra i temi trattati, la rimodulazione del numero delle corse, ritenute insufficienti soprattutto per il periodo estivo, e la regionalizzazione dei laghi lombardi. A tal proposito, Lucente ha rimarcato “l’impegno di Regione Lombardia nel perseguire l’obiettivo. Un progetto da condividere con il Governo”.

“Comprendo le esigenze degli operatori del territorio, per questo ho deciso di convocare entro breve un tavolo operativo al quale invitare gli operatori locali e i rappresentanti istituzionali, il mondo dei trasporti e della navigazione: occorre fare squadra per individuare strategie e soluzioni condivise per offrire un servizio trasportistico all’altezza di aree altamente turistiche ed attrattive. Solo insieme potremo vincere la sfida di una mobilità sempre più capillare ed efficiente, in grado di rispondere puntualmente alle esigenze dei cittadini e tanti turisti che ormai affollano la nostra Lombardia” ha concluso l’assessore regionale.