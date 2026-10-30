Turismo ed eventi nel Lecchese, dalla Regione 60 mila euro per L.T.M.

Risorse per promuovere manifestazioni, iniziative culturali e attrattività turistica

Mauro Piazza: “Sosteniamo chi valorizza il territorio”

LECCO – Sessantamila euro per sostenere la promozione turistica, le manifestazioni e le iniziative che contribuiscono a valorizzare il territorio lecchese. Regione Lombardia prevede un contributo di 60 mila euro a favore dell’associazione L.T.M. – Lecchese Turismo Manifestazioni O.D.V., impegnata nell’organizzazione di eventi e nella promozione di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e sociali.

Il contributo si inserisce nell’ambito dell’assestamento al bilancio 2026-2028, durante il quale abbiamo approvato in Consiglio regionale un emendamento a sostegno delle attività di promozione turistica e degli eventi nel Lecchese.

“Investire sul turismo significa sostenere chi ogni giorno lavora per valorizzare le nostre comunità, le tradizioni e le bellezze del territorio – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Le manifestazioni sono occasioni importanti per far conoscere il Lecchese, attrarre visitatori e creare momenti di partecipazione. Con questo intervento riconosciamo il ruolo delle associazioni che contribuiscono concretamente alla promozione delle nostre località”.

“Il Lecchese ha grandi potenzialità turistiche e dobbiamo continuare a investire sulla capacità di promuoverle – prosegue Piazza -. Dietro gli eventi ci sono impegno, passione e collaborazione. Sostenere queste realtà significa rafforzare l’attrattività del territorio e valorizzare un patrimonio che unisce paesaggio, cultura e tradizioni”.

“Vogliamo essere vicini ai territori e alle realtà che contribuiscono concretamente a renderli più vivi e attrattivi – conclude il sottosegretario -. La promozione turistica è una leva importante per lo sviluppo locale e sostenere chi organizza manifestazioni significa investire nelle potenzialità del Lecchese e nella sua capacità di accogliere visitatori”.