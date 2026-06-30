Turismo. Fino a 300 mila euro ai Comuni lecchesi per valorizzare il patrimonio pubblico

Il bando finanzierà interventi di riqualificazione, ristrutturazione e manutenzione di immobili pubblici per rafforzare l’offerta turistica

Mauro Piazza: “Il Lecchese dispone di un patrimonio straordinario fatto di borghi, edifici storici, beni culturali e percorsi naturalistici”

LECCO – Fino a 300 mila euro a fondo perduto per riqualificare e valorizzare immobili pubblici destinati al turismo. È l’opportunità che potrebbe aprirsi anche per i Comuni lecchesi grazie al programma regionale “Solo inLombardia – Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici“, candidato dalla Giunta di Regione Lombardia al Ministero del Turismo.

Il programma ha un valore complessivo di 3.253.088 euro, di cui 1.626.544 euro richiesti al Ministero del Turismo attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo e altrettanti 1.626.544 euro di cofinanziamento a carico dei Comuni beneficiari. L’attuazione della misura resta subordinata all’effettiva assegnazione delle risorse ministeriali.

Il bando sarà rivolto ai Comuni lombardi e prevede contributi a fondo perduto fino a 300 mila euro per ciascun progetto, pari al 50% dell’investimento ammissibile. Saranno finanziati interventi di riqualificazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili pubblici con l’obiettivo di rafforzare in modo strutturale l’offerta turistica, migliorare accessibilità e fruibilità dei luoghi e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.

“Regione Lombardia continua a investire sul turismo come motore di sviluppo dei territori. Con il via libera della Giunta regionale alla candidatura del programma ‘Solo inLombardia’ al Ministero del Turismo, si apre una nuova importante opportunità anche per i Comuni della provincia di Lecco, che potranno presentare progetti per il recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico, rafforzando l’attrattività turistica del territorio”, dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Secondo Piazza, il territorio lecchese dispone di “un patrimonio straordinario fatto di borghi, edifici storici, beni culturali, percorsi naturalistici e strutture pubbliche che possono diventare ancora più attrattivi grazie a interventi mirati di recupero e valorizzazione”. “Questa misura – aggiunge – rappresenta un’occasione concreta per i Comuni di investire sul proprio patrimonio e renderlo sempre più competitivo dal punto di vista turistico”.

“Negli ultimi anni Regione Lombardia ha dimostrato con i fatti di credere nel turismo come leva di crescita economica e valorizzazione delle identità locali – conclude Piazza –. Continuiamo a offrire opportunità agli enti locali per realizzare progetti di qualità, capaci di generare sviluppo, migliorare l’accoglienza e rafforzare l’immagine dei territori. Sono certo che anche i Comuni della provincia di Lecco sapranno cogliere questa occasione”.