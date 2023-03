Turismo, Lecco punta sull’outdoor: una guida di “esperienze”

Presentato il catalogo con le proposte organizzate sul territorio da aprile a giugno

Dalle escursioni sul lago e in montagna agli eventi in centro e le mostre nei musei, valorizzando i rioni

LECCO – La stagione turistica in città parte della Primavera: dalle gradinate della Malpensata, l’amministrazione comunale ha presentato la nuova guida di ‘esperienze’ dedicata al turista in città e anche ai cittadini che vogliono scoprire il proprio territorio.

Dal trekking all’arrampicata, dalla mountain bike al kayak, sono tante le proposte raccolte nel catalogo realizzato dal Comune di Lecco per accompagnare visitatori e lecchesi fino a giugno.

“L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per l’outdoor – ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni – lo stiamo già vedendo e sperimentando, sia in montagna e sul lago che in centro città. Questo catalogo contiene delle belle esperienze guardando anche ai rioni per una città che sia viva tutta”.

Outdoor ma non solo: il catalogo raccoglie anche gli eventi principali che si svolgeranno in città, per quanto riguarda la primavera è compreso il festival Lecco Monti Sorgenti, il Lecco Street Food, il Festival della Sostenibilità, la Festa del Lago e della Montagna oltre che alle proposte dei musei cittadini.

“Un ringraziamento doveroso va grazie ai nostri operatori dell’ufficio turismo per aver composto questo catalogo – è intervenuto Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività – Al centro della dimensione del turismo deve esserci il lavoro, grazie dunque anche alle guide e agli accompagnatori che hanno partecipato ad arricchire questo catalogo di esperienze. Se saremo in grado di scatenare la voglia di vivere questo territorio a piedi, in bicicletta e sul lago, diventeremo sempre più attrattivi per i turisti”.

Il catalogo sarà reso disponibile nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere della città è visualizzabile anche dal sito LeccoTourism.com.

“Dobbiamo dotarci degli strumenti adeguati – ha aggiunto Cattaneo – iniziamo con la Primavera poi saranno pubblicati anche il catalogo di esperienze per l’Estate e l’Autunno. La novità è un centro unico di prenotazioni per le prenotare le esperienze ma anche per poterle regalare. Non è certo una cosa che scopriamo noi ma è un passo avanti per il nostro territorio nel mercato dell’outdoor”.

L’assessore ha fatto sapere inoltre che la segnaletica turistica sarà presto incrementata con ulteriori totem informativi. Una stagione che farà solo in parte i conti con gli importanti cantieri che prenderanno forma nei prossimi mesi, come quello per la riqualificazione della Piccola dall’estate e quello del lungolago da settembre.

Fino a 150 esperienza da aprile a dicembre

“Per la realizzazione di questo catalogo sono state coinvolte 21 associazioni e 39 singoli operatori – ha spiegato Giulia Trifirò, dell’ufficio turismo del Comune di Lecco – Sono raccolte 46 esperienze per la stagione primaverile, complessivamente saranno 150 fino a dicembre”.

“I turisti ma anche i cittadini che si recano all’ufficio turistico ci chiedono: cosa possiamo fare oggi? Adesso – ha aggiunto – possiamo rispondere”.

Non solo Lecco: “La città è centrale ma le proposte spaziano anche fuori dal capoluogo grazie a collaborazioni come con il Parco Monte Barro – ha aggiunta Lucia Caprinali dell’Impresa Sociale Girasole – anche con esperienze inclusive come l’arrampicata in parate per persone con disabilità montaria, in collaborazione con il gruppo Gamma”.

Il centenario dei rioni

Il 2023 è un anno speciale per la città: si celebra infatti il regio decreto del 1923 che aggregava i comuni di Castello, Rancio, Laorca, San Giovanni, Acquate, Germanedo e Belledo (allora era una parte di Maggianico) nel Comune di Lecco.

Per onorare questa ricorrenza l’amministrazione comunale ha indetto un sondaggio tra i cittadini che potranno segnalare il loro luogo del cuore nei rioni: “Il centenario è un’occasione per portare alla luce tradizioni e sfumature dei quartieri della città e raccontarli – ha spiegato Miriam Poli dell’Ufficio Eventi del comune – In questo primo catalogo sono presenti delle schede dedicate ad alcuni rioni, nelle prossime uscite ci sarà approfondimenti anche per gli altri”.