Turismo esperienziale, riconoscimento nazionale per la rete del territorio

La premiazione il 25 novembre a Venezia. Cinque operatori associati riceveranno il riconoscimento “Esperienza Autentica”

LECCO – La rete di imprese Montagne del Lago di Como è tra i vincitori del Premio BITESP 2026 Destinazione Autentica, riconoscimento nazionale dedicato alle realtà capaci di promuovere un’offerta turistica esperienziale sostenibile, attraverso la collaborazione tra operatori e la valorizzazione delle risorse locali.

La selezione ha preso in esame diversi aspetti dell’offerta turistica complessiva della rete, tra cui la governance, la collaborazione tra pubblico e privato, le risorse disponibili, la capacità di accoglienza e la coerenza dei percorsi di sviluppo sostenibile.

Nelle motivazioni del riconoscimento si legge: «Montagne del Lago di Como dimostra che anche intorno a una delle mete più famose d’Italia c’è un territorio autentico da scoprire, e che valorizzarlo richiede di fare rete tra chi lo abita e lo lavora».

Con il premio, Montagne del Lago di Como entrerà nel Club di Prodotto Itinerari del Cuore, la rete nazionale che riunisce destinazioni e operatori impegnati nel turismo esperienziale sostenibile.

Cinque operatori premiati per le esperienze autentiche

Il riconoscimento coinvolgerà anche cinque operatori esperienziali associati a Montagne del Lago di Como, che hanno contribuito alla candidatura presentando le proprie attività. Per loro è previsto il premio “BITESP 2026 – Esperienza Autentica”.

Si tratta di Da Carozzi – formaggeria con cucina, Grignolo Srl, gestore del Parco Minerario di Cortabbio di Primaluna, Lake Como Fishing Boat Tours, Scuola di Vela Orza Minore e Azienda Agricola Agrituristica La Possa.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 25 novembre 2026, durante l’apertura della IX BITESP Venezia – Borsa Internazionale del Turismo e delle Esperienze.