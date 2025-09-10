Tutela ambientale, 60mila euro dalla Regione per la conservazione dei roccoli

Preservare i roccoli, simboli della tradizione rurale lombarda e del paesaggio lecchese

Piazza: “Si tratta di un passo importante per valorizzare un’identità territoriale”

LECCO – Sono stati stanziati 60 mila euro per la tutela e la conservazione dei roccoli, le tradizionali strutture vegetali diffuse anche nel territorio lecchese, un tempo utilizzate per la cattura degli uccelli e oggi riconosciute come importanti testimonianze del paesaggio rurale lombardo, grazie a un intervento della Regione Lombardia.

Il provvedimento, che coinvolge anche la provincia di Lecco, prevede contributi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 10 mila euro per progetto. Il finanziamento è destinato a proprietari, conduttori e gestori di fondi con roccoli, con l’obiettivo di promuovere il loro recupero e la corretta manutenzione.

Gli interventi ammessi comprendono la potatura della struttura vegetale, la sostituzione di alberi o arbusti secchi, il ripristino delle palerie interne danneggiate, nonché le spese per materiali, manodopera e servizi tecnici. Sono invece esclusi gli interventi sulle strutture murarie.

“Sostenere la manutenzione dei roccoli significa preservare un patrimonio fondamentale della nostra storia rurale e ambientale – afferma il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza – Con questo intervento concreto, vogliamo valorizzare e supportare chi, con dedizione quotidiana, protegge il nostro paesaggio e la biodiversità locale”.

L’iniziativa nasce da un emendamento presentato dalla Lega nell’ambito dell’Assestamento al Bilancio 2025–2027.

“Abbiamo voluto mettere a disposizione strumenti di sostegno concreti ed efficaci per chi si dedica alla tutela attiva del nostro patrimonio naturale – conclude il Sottosegretario Piazza – Si tratta di un passo importante per valorizzare un’identità territoriale che, anche nel Lecchese, merita tutta la nostra attenzione e cura”.