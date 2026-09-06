Tutti CAI 2026, 70 soci sul Due Mani per il raduno provinciale

Una domenica all’insegna dello spirito associativo per le sezioni lecchesi del Cai

Escursione al Bivacco Emanuela e pranzo alla Baita di Bongio

BALLABIO – Una giornata nel segno della montagna, della condivisione e dello spirito associativo. Si è svolto oggi, domenica 6 settembre, a Ballabio il raduno provinciale “Tutti CAI 2026”, organizzato dal CAI di Lecco insieme alla sottosezione CAI Ballabio, che ha accolto gli iscritti delle diverse sezioni della provincia.

A partecipare sono state le sezioni di Lecco, Mandello del Lario, Valmadrera, Dervio, Missaglia, Introbio e Ballabio, per un totale di circa 70 persone. Il ritrovo è stato fissato alla sede del CAI di Ballabio, in via Leonardo da Vinci, da dove il gruppo è partito per una camminata sulle pendici del Monte Due Mani.

La meta dell’escursione è stata il Bivacco Emanuela, sul versante ballabiese del Due Mani. Una volta raggiunta la struttura, il gruppo ha fatto ritorno verso la Baita di Bongio, dove la giornata è proseguita in compagnia con il pranzo e un pomeriggio insieme. La baita rappresenta uno dei punti di riferimento per le attività escursionistiche e associative di Ballabio ed è gestita dalla sottosezione locale del CAI.

L’iniziativa è stata pensata proprio per riunire in un’unica giornata le diverse realtà del Club Alpino Italiano presenti sul territorio lecchese, mettendo al centro non soltanto l’escursionismo, ma anche la possibilità di incontrarsi, condividere esperienze e rafforzare i legami tra le sezioni.

Un’occasione, dunque, per vivere la montagna insieme, scegliendo come scenario il versante ballabiese del Due Mani e la Baita di Bongio. Una giornata che ha visto soci provenienti da tutta la provincia camminare fianco a fianco e poi ritrovarsi a tavola, nel segno di quella dimensione di comunità che da sempre accompagna l’attività del CAI.