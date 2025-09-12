Tutti in classe: oggi il ritorno a scuola per oltre 44 mila studenti lecchesi

Le superiori inizieranno invece lunedì 15 a Lecco, Calolzio e Colico

LECCO – Dopo tre mesi di vacanze estive, oggi – venerdì 12 settembre – è suonata la prima campanella per oltre 44 mila studenti della provincia di Lecco. Un ritorno che segna la ripartenza della vita scolastica, tra quaderni nuovi, insegnanti ritrovati e qualche inevitabile emozione.

Le scuole dell’infanzia, invece, avevano già anticipato la riapertura la scorsa settimana, consentendo ai più piccoli di riambientarsi gradualmente alla routine scolastica.

Un calendario leggermente diverso, però, attende alcuni istituti superiori: a Lecco, Colico e Calolziocorte le lezioni riprenderanno soltanto lunedì 15 settembre. La ragione è legata ai lavori sulla linea ferroviaria Lecco–Colico–Tirano, che resterà chiusa fino a domenica e riprenderà proprio lunedì: una scelta obbligata, per non complicare i collegamenti degli studenti pendolari.

Fronte docenti e personale ATA, si sono concluse le scorse settimane le procedure di reclutamento gestite dall’Ufficio Scolastico Territoriale. Complessivamente sono stati 123 i docenti assunti a tempo indeterminato in Provincia di Lecco e 65 i membri del personale ATA (leggi qui).

Le operazioni si sono concluse in tempi rapidi e senza intoppi. “Esprimo soddisfazione per l’efficienza e la sollecitudine manifestata da tutto il personale dell’Ufficio Scolastico di Lecco – aveva dichiarato il dirigente dell’Ufficio VII, prof. Adamo Castelnuovo – che ha garantito puntualità nelle procedure di reclutamento e supporto alle numerose richieste di assistenza del personale docente e ATA”.

Il dirigente ha inoltre ringraziato le organizzazioni sindacali per il contributo offerto, estendendo un saluto alla comunità scolastica, alle istituzioni, agli studenti e alle famiglie, con l’augurio di un anno sereno e proficuo.