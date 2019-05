Tutto esaurito al Palladium per Enrico Ruggeri, in concerto a Lecco

Il cantante protagonista della serata di mercoledì al cineteatro Palladium

Il suo concerto era nel programma di “Altri percorsi” promosso dal Comune di Lecco

LECCO – Serata da tutto esaurito quella di mercoledì sera al Cineteatro Palladium di Lecco per il debutto di “Musica in Scena” con Enrico Ruggeri.

Un concerto in chiave acustica per oltre due ore di musica, in un viaggio nel ricco repertorio del cantautore milanese che, accompagnato da Davide Brambilla alla fisarmonica e tromba, Francesco Luppi al pianoforte e tastiere e Paolo Brambilla alla chitarra, ha suonato brani tratti dall’ultimo album Alma mescolati ai grandi classici, Mistero, Il mare d’inverno, Quello che le donne non dicono, con un salto nelle radici new wave dei suoi Decibel con il brano Contessa.

Brevi introduzioni ai brani dense di significato, hanno creato un clima intimo e magnetico, per un artista che si è confermato un grande autore, interprete e narratore. Un’esibizione in acustico che è riuscita ad infiammare la sala tramutandosi in un concerto rock, con il pubblico in piedi sotto il palco sulle note di “Primavera a Sarajevo“, uno dei suoi grandi successi sanremesi.

In scena quarant’anni di carriera, con una dedicata a Lou Reed con la cover di “Perfect Day”, una serata all’insegna della grande musica, una serata perfetta.

Mercoledì prossimo 5 giugno altra serata di grande musica con il concerto dei Musici di Francesco Guccini, evento conclusivo della rassegna. Biglietti ancora disponibili per lo spettacolo fuori abbonamento della rassegna “Altri Percorsi” in programma sabato 15 giugno all’NH Hotel Pontevecchio di Lecco dove andrà in scena “Saga Salsa”, una degustazione teatrale.

I biglietti per le serate possono essere acquistati online sul sito www.comune.lecco.it nella sezione Teatro della Società cliccando su “biglietteria” e presso la biglietteria del Teatro della Società il lunedì dalle 14 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 14. L’acquisto dei biglietti presso il Cineteatro Palladium potrà essere effettuato la sera stessa dello spettacolo solo mediante pagamento in contanti.