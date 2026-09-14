Tutto pronto per la Festa di San Giovanni: “Un momento per unire tutta la comunità”

Il nuovo gruppo organizzatore ha raccolto l’eredità del GIMS per coinvolgere tutta la comunità

Sport, musica, teatro, buona cucina e divertimento, ma anche momenti di riflessione attorno alla figura di don Luigi Monza

LECCO – Dal 16 al 21 settembre, all’oratorio di via Don Invernizzi, torna la Festa di San Giovanni. La festa del rione lecchese affonda le sue radici nell’appuntamento organizzato, sempre nello stesso periodo, dal Gruppo Impegno Missionario San Giovanni (GIMS) e che è stato interrotto nel periodo del Covid per non riprendere più.

Nel 2024, però, un gruppo eterogeneo di parrocchiani si sono detti che anche San Giovanni doveva avere la sua festa: “Così abbiamo deciso di unire le forze e formare un gruppo per far rinascere questa tradizione – raccontano gli organizzatori -. Se all’inizio poteva sembrare una scommessa, nel giro di poco tempo attorno al gruppo organizzatore si sono uniti tantissimi volontari che collaborano sia per la Festa di San Giovanni ma anche per altri eventi durante l’anno”.

La prima edizione della “rinnovata” festa si è svolta nel 2024 e dal 16 settembre prenderà il via la terza edizione: “Cominciamo a novembre con l’organizzazione e ci ritroviamo ogni lunedì, ma il risultato di questi anni non sarebbe stato possibile senza un gruppo di volontari che è stato capace di crescere e coinvolgere grandi e piccini. Un lavoro prezioso e indispensabile che permette di tradurre le idee in realtà”.

La festa è rinata con l’intento di coinvolgere tutta la comunità: “Possiamo contare sulla collaborazione di tutti i gruppi attivi nel rione, ognuno fa la propria parte: dagli Alpini, al gruppo teatro, alla banda, al Gruppo Sportivo Lecco Alta, al gruppo delle signore anziane. E poi ci sono le famiglie, i giovani con i loro genitori, che collaborano al servizio bar, cucina occupandosi di tutti gli aspetti, dalla preparazione degli spazi alla pulizia”.

La festa, però, non avrà solo aspetti ludici e gastronomici: “L’idea è quella di legarla, di anno in anno, a un significato più profondo. In occasione dei 20 anni di beatificazione di don Luigi Monza, siamo partiti dalla sua frase ‘Nel cuore del mondo’ per esortare tutti ad aprire le porte e pensare ai più deboli, che è anche lo scopo per cui questa festa è rinata: coinvolgere tutta la comunità affinché nessuno si senta escluso”.

Non a caso la serata inaugurale del 16 settembre coinciderà con un importante momento di riflessione: “Con noi ci sarà don Davide Caldirola, coadiutore della comunità pastorale di San Giovanni, Rancio e Laorca dal 1994 al 2000, il suo ricordo è ancora molto presente nel rione, grazie a lui daremo vita a una serata di dialogo partendo proprio dalla frase ‘Nel cuore del mondo’. Sarà il modo per iniziare anche un percorso spirituale aperto alla nostra comunità”.

Tra le novità di quest’anno ci saranno anche la pesca di beneficenza e lo spettacolo teatrale “Corde rosa” con Ancilla Oggioni, Francesca Arrigoni e Nadir Giori. Quella di domenica 20 settembre, poi, sarà una giornata importante che si concluderà col pranzo comunitario e l’estrazione dei premi della ricca lotteria (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA).

Tutti sono invitati a partecipare a un momento di condivisione e di festa che è, prima di tutto, una occasione per rafforzare il legame di una comunità.