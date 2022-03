Raccolta fondi e beni di prima necessità per emergenza Ucraina organizzata da Comune e chiesa Ortodossa

Punti di raccolta alla chiesa del Seminario e alla ditta Morganti

LECCO – Al via la campagna solidale promossa dalla Chiesa Ortodossa di Lecco e dalla Città di Lecco in favore della popolazione Ucraina in fuga dalla guerra.

Attivata una colletta straordinaria di beni di prima necessità e una raccolta fondi: già da oggi è possibile fornire il proprio contributo all’emergenza in atto con medicinali (antidolorifici, antinfiammatori, antibiotici, garze, cerotti, alcool, disinfettante etc.), prodotti per l’igiene personale (sapone, dentifricio, spazzolini, assorbenti, shampoo etc.), generi alimentari a lunga conservazione (riso, pasta, legumi, tonno, biscotti etc.), prodotti per bambini (pannolini, salviette umidificate, latte in polvere etc.), coperte, materassi da campeggio, torce elettriche e batterie/pile.

Due i centri di raccolta attualmente individuati: la Chiesa del Seminario di piazza XXV aprile 1, dove è possibile conferire il materiale tutti i giorni dalle 19 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 12 e la ditta Morganti spa, sita in via Sant’Egidio 31, a Lecco, aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.

Operativa già da oggi anche una raccolta fondi presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus, alla quale è possibile aderire con un bonifico all’IBAN: IT28Z0306909606100000003286 e la causale “emergenza Ucraina”. Alle donazioni verranno riconosciute agevolazioni fiscali secondo i limiti indicati dalla legge.

Per informazioni, contattare l’indirizzo emergenzaucraina@comune.lecco.it. Per aggiornamenti in tempo reale, consultare la pagina del Comune di Lecco all’indirizzo www.comune.lecco.it.