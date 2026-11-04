Ufficio Anagrafe e Stato Civile di Lecco, modifiche all’orario il 10 e 11 novembre

Ufficio Stato Civile solo martedì 10 novembre. Variazioni alle attività del mercoledì per l’Ufficio Anagrafe

Cambio temporaneo degli orari degli uffici demografici di Lecco. Ecco tutti i servizi garantiti nei giorni del 10 e 11 novembre

LECCO- Il personale degli Uffici Anagrafe e Stato Civile del Comune di Lecco rende noto che, a causa di un’importante attività di formazione professionale, i servizi erogati nella giornata di mercoledì 11 novembre subiranno alcune variazioni. L’aggiornamento del personale ha lo scopo di garantire un servizio sempre più efficiente e qualificato ai cittadini.

Ufficio Anagrafe

Nella giornata di mercoledì 11 novembre l’Ufficio Anagrafe resterà aperto, come sempre, dalle 09:00 alle 12:30, ma esclusivamente per: il rilascio dei certificati anagrafici, il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) mantenendo confermati gli appuntamenti già fissati e per le autentiche di firma e di copia.

Ufficio Stato Civile

Solamente per questa settimana, il Comune di Lecco predispone che l‘Ufficio di Stato Civile anticipi l’apertura al pubblico, solitamente prevista per il mercoledì, al martedì 10 novembre mantenendo gli stessi orari: 09:00-12:30. L’ufficio resterà dunque chiuso mercoledì 11 novembre per permettere al personale di partecipare all’attività di formazione.

Per agevolare lo scorrimento delle pratiche si ricorda che i certificati anagrafici possono essere scaricati online in qualsiasi momento tramite il portale dell’Anagrafe nazionale (ANPR) accedendo tramite SPID, CIE o CNS.

Inoltre si possono richiedere via mail i certificati, gli estratti, le copie integrali di nascita e di matrimonio e i certificati di congrue generalità scrivendo al seguente indirizzo: stato.civile@comune.lecco.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali ai seguenti recapiti:

Anagrafe: anagrafe@comune.lecco.it / TEL. 0341 481289-290

Stato Civile: stato.civile@comune.lecco.it / TEL. 0341 481287-293-444