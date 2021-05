Ufo? Per nulla. Ecco cos’è quella fila di puntini luminosi avvistata in cielo

Si tratta della costellazione di satelliti di Starlink

Progetto del multimiliardario Elon Musk per portare la connessione internet a banda larga nelle zone dove non c’è accesso alla Rete

LECCO – Nessun ufo sopra il cielo di Lecco e dintorni. Se in questi notti, prima dell’arrivo dell’ondata di maltempo, avete visto in cielo una serie di puntini luminosi che si spostavano, non troppo velocemente, in fila indiana, nessun timore… non si tratta di ufo e men che meno di alieni.

Se nei giorni scorsi avete notato la linea di puntini luminosi, quindi, stavate osservando visto il passaggio della costellazione di satelliti di Starlink, del programma della compagnia di Elon Musk. Il “treno” di luci, come si nota nella fotografia scattata dal lecchese Matteo Ratti, è composto da diversi piccoli satelliti a banda larga del peso di circa 250 kg ciascuno e servono per portare la connessione internet in zone dove non c’è accesso alla Rete.

Attualmente sono 1433 i satelliti operativi della costellazione in orbita, ma il progetto del multimiliardario Musk (titolare anche della nota azienda statunitense Tesla specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico) prevede un incremento del numero di satelliti in orbita per un totale di 1500 entro la fine dell’anno.

Per i più curiosi a questi due link è possibile osservare le rotte dei satelliti: findstarlink.com e satellitemap.space.