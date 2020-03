Uil Fpl del Lario. L’appello: “Offriamo alloggio ai lavoratori impegnati nella lotta al coronavirus”

Iniziativa per i lavoratori interessati nei servizi di emergenza Covid–19

“Facciamoli lavorare senza l’angoscia verso i propri cari”

LECCO – “In questi giorni di straordinaria emergenza dovuta al contenimento epidemiologico da ‘Covid-19′, il nostro Paese si trova a vivere momenti di estrema difficoltà che mai avevamo provato dal dopoguerra ad oggi”.

E’ proprio per questo motivo che è necessario mettere in campo tutte le forze possibili come Comunità per provare ad uscire rapidamente. In questa logica la UIL FPL del LARIO fa leva sulla grande responsabilità e solidarietà dimostrata dal nostro Paese nei momenti di criticità, per fare appello agli albergatori e a tutti i cittadini “a offrire alloggio gratuito agli operatori sanitari e dei servizi di emergenza che versano nella costante preoccupazione di poter contagiare oltre che se stessi i propri cari per i rischi che corrono nel rendere la prestazione lavorativa”.

“L’azione da noi richiesta permetterebbe a tutti i lavoratori interessati nei servizi di emergenza Covid–19′ di auto allontanarsi volontariamente dal proprio domicilio e poter lavorare presso le strutture senza avere oltre a tutto il carico lavorativo e umano di questo periodo anche l’angoscia verso i propri cari. A tutti loro dobbiamo rendere grazie per il sacrificio, professionalità e impegno che stanno dimostrando per far fronte all’emergenza, ora è il momento di ricambiare affinché domani, si possa continuare tutti insieme con la nostra vita di sempre. Siamo certi che Como e Lecco faranno la loro parte #insiemecelafaremo”.