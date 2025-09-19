UILM Lario in prima linea per Gaza. Raccolta fondi a sostegno della popolazione in difficoltà

I fondi saranno destinati alla Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza
LECCO – Anche la UILM Lario, rispondendo all’appello della segreteria generale, si mobiliterà nei luoghi di lavoro, insieme alle RSU e ai delegati, per promuovere la raccolta fondi nazionale promossa dalla UIL a sostegno della popolazione palestinese di Gaza, duramente colpita da una situazione di estrema sofferenza e disperazione.
Le risorse raccolte saranno destinate alle attività umanitarie promosse dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza, guidata da Padre Gabriel Romanelli, che da anni si dedica con impegno a fornire supporto concreto a famiglie e bambini in difficoltà.
“Per noi del sindacato, questa iniziativa rappresenta un contributo che va oltre la tutela dei diritti dei lavoratori: è un impegno di solidarietà che pone al centro la dignità delle persone e la speranza di un futuro migliore, anche nelle realtà più difficili del mondo – proseguono da UILM Lario – L’iniziativa vuole essere una piccola luce di speranza: ogni sostegno, anche il più piccolo, può fare la differenza”.
Chiunque desideri contribuire può farlo effettuando una donazione sul conto corrente dedicato: IBAN IT 36 W 01030 03200 00000 9104911.