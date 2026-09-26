Ultima chiamata per l’antica trafileria di Laorca: “La storia della nostra città è qui”

Officina Gerenzone ha organizzato alcune visite con potenziali “mecenati” e amministratori locali

“Lecco ha qualcosa di unico e autentico da raccontare. E’ qui da vedere, non c’è bisogno di inventarsi nulla”

LECCO – Parlare di corsa contro il tempo potrebbe sembrare un paradosso visto che le sorti dell’ex trafileria Airoldi-Baruffaldi di Laorca sono in bilico da una trentina di anni, ma di fatto bisogna agire molto in fretta se non si vuol vedere scomparire uno degli ultimi pezzi della storia industriale della Valle del Gerenzone.

In un momento storico in cui tutti si “riempiono la bocca” di turismo, Officina Gerenzone, con i suoi volontari, sta facendo l’impossibile per salvare qualcosa che esiste già e che, incredibilmente, racconta ancora perfettamente la storia dell’industria del ferro che ha fatto (e sta ancora facendo) la fortuna di Lecco e di tutto il territorio.

L’associazione, nata per valorizzare la Valle del Gerenzone, nel pomeriggio di oggi, 26 settembre, ha aperto le porte della ex trafileria Airoldi-Baruffaldi di Laorca a potenziali “mecenati” e amministratori locali, dopo averla salvata solo pochi mesi fa da un ulteriore passo verso il completo degrado.

“Grazie al generoso e pronto sostegno di BCC della Valsassina e di Airoldi Metalli Spa, la struttura è in salvo: i solai sono stati puntellati e la copertura è stata messa in sicurezza e al riparo dalle piogge, mediante un telone provvisorio – ha spiegato il presidente dell’associazione Paolo Colombo -. Ma è solo la prima parte del lavoro: occorre adesso far conoscere il luogo, il suo valore storico-culturale, per immaginare poi la complessa strada della valorizzazione”.

Varcando la soglia della piccola struttura sembra di entrare in una fotografia degli Anni 60′, tutto è rimasto fermo al 1965 quando, per l’ultima volta, sono state spente le trafile e si è chiuso il portone. Una fotografia di Papa Giovanni XXIII su una parete e un’immagine di Marilyn Monroe sull’altra, appoggiata al muro c’è ancora la vecchia bicicletta di chi in quel luogo ci lavorava e ne usciva, tutte le sere, ricoperto dalla polvere di ferro. Sul soffitto un paranco artigianale per movimentare le bobine di filo, i mastelli in legno con gli acidi dove veniva messo a bagno il filo di ferro, la vecchia turbina che sostituì l’ancor più vecchia ruota, i sacchi che mettevano i tirabagia, gli attrezzi e un calendario, tutto coperto da parecchie dita di polvere.

Ma la storia dell’ex trafileria di Laorca attraversa almeno un paio di secoli (QUI LA STORIA COMPLETA), l’insediamento risale alla metà del 1.700 e da allora si sono susseguite tante proprietà, ma l’ambiente rispecchia una trafileria di fine 1.800, tanto che a livello di macchinari, probabilmente, era già vecchia negli Anni ’60, ma oggi è rimasta l’unica trafileria ad acqua di tutta Italia.

“All’interno della struttura c’è ancora l’originale impianto per la produzione di energia, i vecchi banchi in legno da trafila a mulinelli, con tutte le attrezzature perfettamente conservate. Si tratta di un luogo unico, emblematico perché le sue vicende toccano anche alcuni protagonisti dell’epopea industriale lecchese – ha continuato il presidente Colombo -. Un portone chiuso nel 1965, uno spazio di lavoro integro, dove ogni cosa esprime la fatica e l’ingegno di uomini che hanno costruito la nostra città e il suo territorio”.

E brutto dirlo, ma le visite guidate organizzate oggi pomeriggio rappresentano l’ultima chiamata. Non c’è bisogno di inventarsi nulla, se Lecco vuole raccontare qualcosa di unico e autentico è proprio la storia di questa vecchia trafileria e della Valle del Gerenzone. E’ dalla fine degli Anni ’80 che se ne parla, intanto abbiamo visto sparire, uno dopo l’altro, pezzi della storia del Gerenzone.

“Negli anni Novanta, Comune di Lecco e Musei Civici individuarono il sito come una delle principali emergenze di archeologia industriale all’interno di un progetto di ecomuseo ma per decenni non è stato avviato alcun intervento – ha concluso Colombo -. La valorizzazione di questa struttura non c’è mai stata, intanto si è perso tantissimo del patrimonio esistente, quello che resta è qui da vedere insieme a poco altro. Vediamo se dopo trent’anni è cambiata la coscienza su questi temi, intanto noi ci sforziamo di tenere in piedi la struttura”.