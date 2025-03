Ultima giornata di pulizia sul vallo per l’antincendio boschivo di Rancio

18 i volontari che si sono impegnati nella mattinata di ieri, domenica

LECCO – Ultimo intervento di pulizia programmato per la Squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. Domenica scorsa sono stati 18 i volontari che hanno partecipato alla mattinata di lavori di pulizia lungo la pista tagliafuoco.

L’intervento si è svolto nell’ultimo tratto che dalla zona del Pizzo Boga va fino a Laorca. L’attività del gruppo, però, non si ferma qui. Se si è chiusa l’attività programmata, durante la settimana i pensionati del gruppo continueranno con opere di pulizia minori, ma altrettanto importanti per mantenere in efficienza la pista.

Inoltre, proprio in questi giorni, il gruppo di Rancio ha consegnato le fascine di legna alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee di Lecco che le utilizzerà per il ripopolamento ittico nei nostri laghi.