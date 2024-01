Ultimi giorni per sottoscrivere il Contratto di Fiume del reticolo idrografico di Lecco

Scade il 12 gennaio il termine per inviare la propria richiesta al Comune di Lecco

Volge al termine il percorso che ha visto coinvolti gli aderenti al progetto “Corridoi Blu: i Fiumi come Bene Comune”

LECCO – Volge al termine il percorso partecipativo che ha visto coinvolti gli aderenti al progetto “Corridoi Blu: i Fiumi come Bene Comune” promosso dal Comune di Lecco con Legambiente Lecco e Impresa Sociale Girasole, con il contributo di Fondazione Cariplo, e che porterà alla sottoscrizione del Contratto di Fiume del reticolo idrografico di Lecco, per la quale è ancora possibile aderire fino al 12 gennaio 2024 inviando l’atto deliberativo (nel caso di enti, associazioni o aziende) o l’autodichiarazione (per i singoli cittadini) a questo indirizzo lecco@legambiente.org.

A questo collegamento si trovano il testo del contratto, il documento strategico, il primo programma d’azione, le istruzioni e la modulistica per la sottoscrizione approvati con deliberazione di Giunta comunale il 14 dicembre scorso. Possono sottoscrivere il Contratto di Fiume del reticolo idrografico di Lecco tutti i soggetti che intendono impegnarsi a coordinare o collaborare a una o più azioni o attività previste nel primo programma di azione.

Anche dopo la prima sottoscrizione del contratto, sarà possibile attivare la procedure di adesione, con le stesse modalità. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del progetto scrivendo a lecco@legambiente.org o il servizio ambiente del Comune di Lecco scrivendo a sostenibilita@comune.lecco.it.