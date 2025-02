Ultimi passi verso il nuovo oratorio, si punta all’estate per l’apertura

Investimento da oltre 4 milioni di euro per la struttura realizzata nell’area ex Faini

Tour nei nuovi spazi con l’architetto Giorgio Melesi: “Vorremmo che l’oratorio estivo si svolgesse già qui”

LECCO – Uno spazio aperto, comunicante, ma all’occorrenza indipendente. Il nuovo oratorio di Lecco è un luogo che “parla al tempo presente” e che punta ad essere riferimento in città non solo per i giovani, ma per l’intera comunità. Estesa su una superficie di 2.000 metri quadri la nuova struttura è a buon punto: se tutto va bene, l’auspicio è di renderla operativa e agibile per l’estate.

La parte esterna è quella più ‘indietro’: la prossima settimana verranno svolte le ultime analisi dei terreni dove sorgono ancora i capannoni dell’ex Faini, che verranno poi demoliti per fare spazio al campo sportivo (sarà un campo da calcio a 7). “Ultimata la procedura ambientale, la parrocchia darà seguito all’agibilità della struttura” ha precisato l’architetto Giorgio Melesi, che ha progettato l’opera.

E’ stato lui ad accompagnarci in un breve tour degli spazi del nuovo oratorio, oramai quasi completi: “La parte relativa all’involucro edilizio e all’impiantistica è stata terminata, stiamo procedendo con delle opere di arredo”. Disposto su due piani – comunicanti ma accessibili separatamente dall’esterno – il nuovo oratorio avrà al piano terra un salone con bar e cucina, la segreteria, un deposito e i servizi igienici mentre al piano superiore troveranno spazio le aule per il catechismo e, sull’ala destra, uno spazio indipendente per esperienze di convivenza tra giovani. I due piani sono collegati da una scala, una rampa e un ascensore.

“La particolarità sta appunto del fatto che questi spazi sono stati progettati per essere comunicanti ma allo stesso tempo autonomi – ha spiegato l’architetto Melesi – il nuovo oratorio non rappresenta solo uno spazio per i giovani ma un nuovo modello di socialità: qui si affacciano diverse realtà, la Caritas con la Casa della Carità, la Basilica, il cinema Nuovo Aquilone, la RSA Borsieri e la scuola dell’infanzia, e qui tutte queste generazioni diverse interagiranno. Per questo abbiamo cercato di progettare uno spazio in grado di parlare del nostro tempo e di intercettare le sue sfaccettate esigenze”.

All’esterno, una zona verde, che farà da ‘filtro’ tra la città e l’oratorio. Qui, come detto, i lavori sono più indietro ma si può facilmente liberare l’immaginazione: “Lungo via Parini verrà parzialmente abbattuto il muro che attualmente delimita l’area ex Faini: in pratica verrà abbassato e delimitato da un parapetto per consentire a chi transita lungo la strada di vedere l’area, che sarà accessibile anche da via Ongania. Il ‘confine’ dell’oratorio sarà delimitato da un bosco di lecci e verrà completato il percorso pedonale (già tracciato) che collegherà via Ongania alla basilica e al sagrato della chiesa, arricchito con filari di pioppi e un piccolo giardino di erbe aromatiche” spiega Melesi. C’è anche un piccolo vitigno, tre filari da venti metri, piantumato a maggio dello scorso anno, da cui nascerà il ‘vino del prevosto’ (i primi grappoli sono attesi il prossimo autunno). L’area esterna “affacciata” su via Parini ospiterà un parcheggio con circa 60 posti auto, che servirà anche il cinema teatro Nuovo Aquilone.

Quasi 4 milioni di euro il costo complessivo delle opere, sostenuto per gran parte dalla parrocchia San Nicolò. Come detto, una volta terminata la procedura ambientale, si darà seguito all’agibilità: “Lavoreremo per fare sì che l’oratorio estivo possa già svolgersi nella nuova struttura” ha concluso l’architetto Melesi.

