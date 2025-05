Ultimo incontro 50&Più: spazio allo yoga e alle tecniche di respirazione

Appuntamento mercoledì 28 maggio

LECCO – Si conclude il secondo ciclo di incontri organizzato in questa prima parte del 2025 da 50&Più Lecco, l’associazione dei pensionati di Confcommercio Lecco. Dopo le due escursioni alla scoperta di Malgrate (30 aprile) e di Pescarenico (15 maggio), si torna nella sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco con una nuova proposta dal titolo “Tecniche di respirazione per rilassare corpo e mente e yoga sulla sedia”.

Vista la natura dell’incontro… ai partecipanti è richiesto un abbigliamento confortevole. L’appuntamento finale si terrà mercoledì 28 maggio dalle ore 14 alle ore 16. Anche questo incontro, rivolto ai soci e ai simpatizzati, sarà ad ingresso libero; è gradita la prenotazione. Per informazioni: tel. 0341287279; email enasco.lc@enasco.it .