Ultimo week-end per visitare la mostra di presepi e diorami di Lecco

Quasi 15.000 visitatori, tra cittadini e turisti, durante le festività natalizie

Tantissimi anche i bambini che hanno addobbato gli alberi posti sullo scalone centrale con i loro pensieri e le loro preghiere

LECCO – Ancora pochi giorni per poter visitare la mostra di presepi e diorami allestita dall’Aiap sede di Lecco, in collaborazione con il SiMuL, nei locali della Torre Viscontea in piazza XX Settembre a Lecco.

Le festività hanno visto un grande afflusso di persone, sia turisti che cittadini lecchesi, portando il numero di accessi a quasi 15.000 visitatori. Tantissimi anche i bambini che, oltre ad ammirare le opere esposte, hanno addobbato gli alberi posti sullo scalone centrale con i loro pensieri e le loro preghiere, scritti su appositi cartoncini colorati.

I volontari dell’associazione aspettano tutti anche per questo ultimo week-end per accompagnare i visitatori alla scoperta dell’arte presepiale. Ricordiamo che la mostra sarà aperta fino a domenica 11 gennaio dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30).