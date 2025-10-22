Un centinaio di studenti della media Stoppani alla scoperta della Casa della Carità di Lecco

Lo scorso anno scolastico quasi 600 studenti hanno partecipato agli incontri

Conoscere da vicino i servizi e le iniziative di supporto dedicate alle persone in difficoltà

LECCO – Riprende con slancio il ciclo di incontri della Casa della Carità di Lecco con le scuole. Oggi, la sede di via San Nicolò ha accolto circa un centinaio di studenti della scuola media Stoppani di Lecco, che hanno avuto l’occasione di visitare la struttura e conoscere da vicino i servizi offerti alle persone in difficoltà, tra cui sostegno per bisogni primari, conforto psicologico e prima assistenza sanitaria.

La sede di via San Nicolò è un vero e proprio centro di aiuto e ascolto, reso possibile dall’impegno quotidiano dei volontari che, festività comprese, garantiscono la cura delle persone e il funzionamento dei servizi. Tra questi, il più conosciuto e frequentato è la mensa, che in un anno distribuisce quasi 12.500 pasti, affiancata dal rifugio notturno, con oltre 800 pernottamenti annui, e dal servizio docce.

Per sostenere le famiglie in difficoltà economica, tre anni fa è stato inaugurato l’emporio della solidarietà, che fornisce beni alimentari e di prima necessità a più di 4.700 persone. Un ulteriore supporto è garantito dal servizio guardaroba, che distribuisce indumenti a chi ne ha bisogno.

Inaugurata nel gennaio 2023, la Casa della Carità è nata dalla ristrutturazione dell’immobile del Centro Paolo VI, con l’obiettivo di rispondere a una crescente richiesta di aiuto e ascolto.

Per aprirsi alla città e far conoscere sia i servizi offerti sia le difficoltà di chi non sa a chi rivolgersi, i volontari hanno avviato un ciclo di incontri con le scuole, promuovendo la sensibilizzazione sui temi della solidarietà e dell’assistenza ai più bisognosi.

Lo scorso anno scolastico, quasi 600 studenti hanno partecipato agli incontri, provenienti dai licei Manzoni e Grassi, dagli istituti superiori Bertacchi, Rota e Casa degli Angeli, e dalla scuola primaria Oberdan di Belledo.

Inoltre, la Casa della Carità ha accolto tre percorsi di PCTO (alternanza scuola-lavoro), due studentesse impegnate in volontariato estivo e uno stage di laurea magistrale presso l’Università Cattolica di Milano.