Un “cineconcerto” per celebrare i 30 anni della Prefettura di Lecco

Appuntamento il 4 dicembre in Camera di Commercio

LECCO – Un evento speciale per celebrare i 30 anni di presenza dell’Ufficio Territoriale del Governo sul territorio lecchese. Per l’occasione è stato organizzato un appuntamento culturale di particolare rilievo: il cineconcerto “Musica fuori uso – Sinestesie urbane”, una performance che unisce musica e immagini cinematografiche dedicate alla città di Lecco

L’evento si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 21.00, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, in via Tonale 26/28. Il programma prevede una coinvolgente fusione artistica tra sonorità dal vivo e vedute filmiche urbane, un format pensato per raccontare la città attraverso un linguaggio emotivo e multisensoriale.

“L’iniziativa – fanno sapere dalla Prefettura – rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra istituzioni e comunità locale, valorizzando la cultura come strumento di condivisione e identità collettiva”.

