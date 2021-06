Un Comitato per la libertà e verità del professor Carlo Gilardi

Si è costituito lo scorso lunedì 7 giugno

“Da oggi la nostra voce sarà un’unica voce”

LECCO – Lo scorso lunedì 7 giugno si è costituito il “Comitato per la libertà e verità del professore Carlo Gilardi”.

“Con il chiaro obiettivo di avere giustizia per Carlo Gilardi. Dopo mesi di manifestazioni in ordine sparso si è costituito questo comitato per dare maggiore peso ai diritti di Carlo Gilardi – scrivono dal comitato -. Nato per evitare informazioni distorte, talvolta anche false, che sono state diffuse su questo gruppo di cittadini che credono nella legalità e libertà. Da oggi la nostra voce sarà un’unica voce e qualsiasi persona può aderire liberamente. I nostri comunicati sono concordati e accettati dai membri fondatori. Diffidiamo già da ora chiunque a fare dichiarazioni non veritiere sulle nostre azioni o

iniziative e chi diffonderà tali notizie a mezzo stampa, sui social o in qualunque altro

modo verrà immediatamente querelato”.

Il Comitato ha indicato anche il proprio portavoce ufficiale nella persona di Guido Colombo (393 4371740; mail: comitatocarlogilardi@pec.it).

I membri del comitato