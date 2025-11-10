Un dolce gesto di solidarietà al reparto di Oncologia di Lecco

La signora Maristella di Calolzio ha donato alcuni sacchetti di Cioccolatini della Ricerca Airc

Un messaggio di vicinanza e gratitudine a chi ogni giorno si dedica alla cura dei pazienti

LECCO – Un bellissimo e dolce gesto quello della signora Maristella di Calolzio che ha donato alcuni sacchetti di Cioccolatini della Ricerca Airc, come segno di amicizia verso il personale del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Lecco. Un’iniziativa di solidarietà che sostiene concretamente la ricerca contro il cancro e porta un messaggio di vicinanza e gratitudine a chi ogni giorno si dedica alla cura dei pazienti.

Angelo Fontana, della Polisportiva di Monte Marenzo – Area Sociale, ha espresso un sentito ringraziamento, anche a nome del coordinatore infermieristico Elena Rusconi, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale del reparto, alla signora Maristella per il suo bel gesto e per il valore dell’esempio: quello di donare con il cuore i Cioccolatini della Ricerca.