Un evento con Linee Lecco dedicato ai bimbi delle scuole dell’infanzia

Bambini e insegnanti hanno assistito all’esibizione di Spazio Bizzarro

Un momento promosso in collaborazione con l’assessorato all’educazione e sport in vista della festa dei nonni

LECCO – Giovedì 30 settembre, presso l’area della ex Piccola, si è svolta un’iniziativa promossa da Linee Lecco in collaborazione con l’assessorato all’Educazione e sport del Comune di Lecco rivolta ai bambini delle scuole dell’infanzia di Lecco, che anticipa gli eventi in programma per la Festa dei Nonni di domani, sabato 2 ottobre. Al momento hanno partecipato i bambini, con i rispettivi insegnanti, appartenenti alle scuole dell’infanzia S. Stefano, Damiano Chiesa, Istituto Maria Ausiliatrice, Rosa Spreafico, A. Corti, Don G. Pozzi, Collegio A. Volta, S. Giuseppe e Caleotto: davanti ai bambini si sono esibiti gli artisti di Spazio Bizzarro, che hanno intrattenuto i piccoli studenti per circa un’ora, tra giochi acrobatici e divertenti sketch.

“Un grazie a tutti i bambini e agli insegnanti coinvolti – racconta l’assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -, è emozionante poter riavere momenti del genere, in presenza, in un’area che ci auguriamo possa essere proprio per i piccoli, in futuro, un luogo di incontro, svago e divertimento. Un particolare ringraziamento a Linee Lecco, che ha reso possibile questa iniziativa e che ci ricorda quanto siano importanti i nostri nonni: il loro ruolo è fondamentale! Sono i custodi delle tradizioni e delle esperienza di vita, non dimentichiamolo!”