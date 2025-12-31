Un evento per ricordare Rita Milesi e sostenere il progetto dell’Alleluya Care Centre

A cinque anni dalla scomparsa della missionaria laica originaria di Erve
“Andrea Arena Sand Art – In Memoria di Rita Milesi” domenica 18 gennaio al teatro Cenacolo Francescano
LECCO – A cinque anni dalla scomparsa di Rita Milesi e per continuare a sostenere il progetto dell’Alleluya Care Centre, gli amici della missionaria laica originaria di Erve hanno organizzato una serata speciale a Lecco.
“Andrea Arena Sand Art – In Memoria di Rita Milesi”, Andrea racconterà la straordinaria storia di Rita e dell’Alleluya attraverso la suggestiva magia della sabbia, un momento che lascerà tutti senza parole.
L’appuntamento è per domenica 18 gennaio 2026, ore 17.30, al teatro Cenacolo Francescano di Lecco (piazza Cappuccini,3). Ingresso: 20 Euro (ingresso gratuito per i bambini accompagnati). Tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto Alleluya Care Centre.
Il biglietto si può acquistare direttamente all’ingresso oppure attraverso bonifico a:
Associazione Malawi nel Cuore ODV
IBAN: IT83Q0538710807000042324969
Causale: Spettacolo Rita Milesi 2026
“Non mancate! Un gesto d’amore per mantenere viva la missione di Rita. Il vostro supporto è fondamentale, insieme possiamo raggiungere più persone e contribuire ad una causa importante”.
Per qualsiasi informazione scrivete a info@alleluya.org.