Un fascio di luce e speranza nel cielo di Lecco per augurare Buona Pasqua

Dal municipio un fascio luminoso illumina il cielo di Lecco nelle sere di Pasqua

Un messaggio di speranza nelle settimane dell’epidemia del Coronavirus

LECCO – Dopo una prima prova venerdì sera, sabato si è acceso il fascio di luce luminoso che, dal municipio di Lecco, illumina il cielo del capoluogo manzoniano durante il weekend pasquale.

E’ l’iniziativa del Comune di Lecco che ha voluto lanciare un messaggio di speranza e rinascita associato alla ricorrenza religiosa che per eccellenza rappresenta la ripartenza, la Pasqua.

Tre potenti riflettori sono stati installati in una corte interna al palazzo municipale, all’altezza di via Sassi, grazie alla collaborazione con le aziende Spacecannon di Costa Masnaga e CGT e CGT Edilizia dealer Caterpillar Italia

Il fascio luminoso resterà acceso sabato, domenica e lunedì dalle 20 di alle 23, e sarà visibile da molto lontano, riproponendo un’esperienza già promossa a Roma lo scorso anno in occasione del Solid Light Festival 2019.



“Questo fascio di luce simboleggia la possibilità di uscire da questo momento buio e di riprendere le nostre attività – ha sottolineato il sindaco di Lecco Virginio Brivio – e attraverso questa installazione e la forza del fascio luminoso che proietterà in cielo, intendo augurarvi quanta più possibile serenità in questa Pasqua differente, ma non meno sentita”.