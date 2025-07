“Un fiume in Comune”, passeggiata guidata per amministratori e dipendenti

Un viaggio tra memoria, territorio e futuro

L’attività si svolgerà questa sera, venerdì

LECCO – L’Associazione Officina Gerenzone ha organizzato una passeggiata guidata dedicata ad amministratori, assessori, consiglieri e dipendenti del Comune di Lecco, invitandoli a esplorare angoli meno conosciuti della città, ricchi di storia ma anche di spunti di riflessione per il futuro.

I volontari saranno lieti di accompagnare i partecipanti in un tour tra antiche trafilerie dismesse, suggestive “fiumicelle” e filatoi, attraversando luoghi abbandonati e altri già coinvolti in precedenti progetti di trasformazione, nei quartieri di Laorca, Malavedo, Rancio e San Giovanni: rioni che conservano le radici più profonde e identitarie della città di Lecco.

L’iniziativa avrà luogo venerdì 11 luglio alle ore 18:15 in Piazza della Chiesa di Laorca. Da lì, il gruppo salirà verso il cimitero, per poi riscendere fino a “Campovai” e proseguire lungo il fiume fino a San Giovanni. Il percorso toccherà luoghi di grande valore storico e simbolico per tutta la città di Lecco, tra cui l’ex Laminatoio dei Falck, la Diga del Paradone e altri siti significativi.

La passeggiata si concluderà intorno alle ore 20:30 al Parco di Via Tirabagia, situato tra Via Mazzucconi e Via Partigiani. Per raggiungere il punto di ritrovo, è possibile utilizzare il bus linea 1, scendendo alla fermata Barona; da lì, Piazza della Chiesa di Laorca dista circa due minuti a piedi.

Per iscriversi all’iniziativa, è possibile prenotare tramite questo link.