Un gattile nel Parco di Villa Guzzi, grazie ai fondi per la rigenerazione urbana

Nel parco verrà recuperato un edificio già esistente e pensato come gattile. Ci sarà spazio anche per un’oasi felina

Il Comune ha aperto il bando di gara per l’affidamento e studia un progetto di fattibilità per riqualificare le scuderie della Villa, chiusa dal 2018

LECCO – Il Parco di Villa Guzzi ospiterà presto un gattile e un’oasi felina. L’intervento, come spiegato dall’assessore all’Ambiente Renata Zuffi, è possibile grazie ai contributi ottenuti dal Comune di Lecco tramite il Bando Regionale per la Rigenerazione Urbana, circa 300 mila euro. “Abbiamo partecipato al bando appena insediati – ha ricordato – i tempi sono stati lunghi perché era il primo per la Rigenerazione proposto da Regione e ci sono state tantissime richieste”.

Dopo la manifestazione di interesse al quale hanno partecipato 9 operatori pubblici, il Comune, lo scorso martedì, 7 novembre, ha aperto il bando di gara per l’affidamento.

La Villa, così chiamata in nome dell’industriale lecchese Ulisse Guzzi che la ristrutturò negli anni ’40, è stata negli anni sede del Coni e di altre associazioni e dal 2018 è chiusa.

Il progetto prevede la riqualificazione della parte più scoscesa del Parco di Villa Guzzi dove già vivono alcuni mici: “Verrà recuperato quell’angolo di parco, non particolarmente di pregio, dove in passato era stata realizzata una struttura destinata proprio a gattile – ha spiegato Zuffi – una volta pronto verrà dato in uso alle associazioni animaliste che svolgeranno attività di accoglienza, sterilizzazione e cura degli animali, che potranno poi essere dati in adozione. Inoltre verrà realizzato un parco felino per gli animali che vivono in libertà”.

“Nella progettazione abbiamo lavorato insieme ad Ats secondo le linee guida stabilite per spazi di questo tipo – ha sottolineato Zuffi – rassicuro che le oasi feline già presenti in città non verranno spostate, il gattile che andremo a realizzare sarà un rifugio per gli animali che potranno anche venire adottati. La parte più scoscesa del parco, ad oggi inutilizzata, verrà invece recuperata e qui vi potranno stare gli animali in libertà”. Come spiegato, per l’oasi verrà realizzato un apposito ingresso.

Nel bando vinto dal Comune c’è anche un progetto di fattibilità per la riqualifica delle scuderie di Villa Guzzi: “I soldi stanziati fino ad ora ammontano a 150 mila euro – ha fatto sapere l’assessore – sicuramente non basteranno per il progetto completo ma siamo ancora in fase preliminare con appunto uno studio di fattibilità. Sarebbe bello che le scuderie diventassero uno spazio polivalente per attività di educazione felina ma non solo” ha concluso.