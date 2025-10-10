Un gesto di solidarietà a sostegno delle cure palliative: donazione per l’Hospice Resegone

Grazie all’Associazione Michy…sempre con noi il bagno assistito è stato completamente riqualificato

Il dottor Riva: “Un segno tangibile di attenzione e vicinanza verso le persone più fragili”

LECCO – Un importante gesto di generosità è stato compiuto a favore dell’Hospice Resegone dell’ASST di Lecco. Grazie alla donazione economica da parte dell’Associazione “Michy…sempre con noi” ODV, è stato possibile ristrutturare completamente il bagno assistito e dotarlo di nuove attrezzature fondamentali per la cura e la dignità della persona.

La donazione di circa trentottomila euro ha reso possibile il rifacimento completo del bagno assistito, nonché l’acquisto di attrezzature fondamentali per la cura e il benessere dei pazienti, tra cui una barella doccia elettrica, un sollevatore e una vasca regolabile in altezza, pensata per garantire comfort e accessibilità sia agli ospiti sia agli operatori sanitari.

Questi interventi rappresentano un passo significativo verso un’assistenza sempre più attenta, rispettosa e umana, in un contesto delicato come quello delle cure palliative.

Così Gianluca Peschi, Direttore Socio Sanitario ASST Lecco, durante il momento organizzato questa mattina, venerdì, presso l’Hospice insieme ai membri dell’Associazione: “Siamo grati all’Associazione ‘Michy…sempre con noi’ ODV, per questo gesto di attenzione e sensibilità che rappresenta un segnale importante di vicinanza alla nostra realtà e ai valori che ogni giorno ci guidano nel prenderci cura delle persone più fragili. L’Hospice Resegone fa parte della rete di cure palliative dell’ASST di Lecco e rappresenta un punto di riferimento per il territorio, grazie all’impegno di un’équipe multidisciplinare che lavora quotidianamente con dedizione per garantire qualità di vita e supporto continuo”.

Il Direttore Dipartimento Fragilità – DIFRA – ASST Lecco Luca Riva ha dichiarato: “Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine all’Associazione ‘Michy…sempre con noi’ ODV per la generosa donazione economica destinata al nostro Hospice. La generosità dimostrata rappresenta non solo un aiuto concreto, ma anche un segno tangibile di attenzione e vicinanza verso le persone più fragili. Siamo convinti che questo gesto sia solo il primo passo di una proficua collaborazione tra l’Associazione e la nostra struttura, fondata su valori condivisi di solidarietà, rispetto e cura. A nome di tutto il personale e dei pazienti dell’Hospice Resegone, rinnoviamo il nostro ringraziamento per questo importante sostegno che contribuirà a migliorare la qualità dell’assistenza e a rendere l’ambiente ancora più accogliente e dignitoso”.

“La nostra Associazione è stata fondata in ricordo di mio figlio Michy che nel 2015, all’età di soli dieci anni, ha perso la sua battaglia contro un sarcoma osseo – ha ricordato emozionata Paola Gusmeroli, Presidente Associazione ‘Michy…sempre con noi’ ODV – Durante l’assistenza domiciliare prestata al nostro Michy, abbiamo avuto modo di apprezzare l’elevata professionalità dell’équipe, e in particolare la straordinaria umanità del Dottor Riva”.

“La volontà di contribuire al rifacimento del bagno assistito dell’Hospice Resegone è nata da mio marito Stefano, fondatore e presidente della nostra Associazione, il quale ha, suo malgrado, beneficiato dell’eccellente supporto offerto nell’ambito delle cure palliative. Desidero ringraziare, anche a nome degli altri soci fondatori, tutti coloro che credono nella nostra piccola Associazione e che sostenendoci con grande impegno e generosità hanno reso possibile questa donazione”.