Un grande albero a led in piazza, novità per il Natale a Lecco

Non più il tradizionale abete ma un albero ‘alternativo’ a luci Led

Scelta green? “Anche, vuole valorizzare l’illuminazione natalizia”

LECCO – I passanti del centro lo hanno già notato: il grande albero di Natale è arrivato in centro Lecco ed è stato posizionato, come gli anni precedenti, all’ingresso di piazza Garibaldi; a differenza del passato, però, non si tratta di un abete ‘vero’ ma di un albero decorativo, con una struttura metallica e luci a led.

Si tratta, anche questo Natale, dell’iniziativa benefica proposta da In Prima Linea Onlus, associazione che assiste i malati di cancro, in collaborazione con il comune e tre sponsor (Linee Lecco, Luna Service società che gestisce la pista di ghiaccio, e un terzo benefattore che vuole restare anonimo).

La vera novità è la scelta di non utilizzare un abete naturale, una decisione ‘attenta’ all’ambiente? Lo chiediamo a vicesindaco Francesca Bonacina: “E’ un significato sicuramente importante, in realtà abbiamo voluto proporre qualcosa di nuovo alla cittadinanza e che ben si associasse all’impatto visivo delle luminarie e delle proiezioni natalizie, promosse dall’associazione Amici di Lecco con il Comune, che dal 23 novembre illumineranno vie e piazze” spiega il vicesindaco.

“Va ricordato che, gli abeti utilizzati negli anni precedenti, erano comunque destinati al taglio. Ben venga però anche questo aspetto, tenendo conto che l’illuminazione a led consentirà un consumo energetico al risparmio”.

Il villaggio di Natale si farà

Se piazza Garibaldi avrà la sua attrattività con pista di ghiaccio e albero, piazza XX Settembre con le proiezioni, in piazza Cermenati (anch’essa illuminata con le proiezioni) troverà spazio il villaggio di Natale.

La gara per l’affidamento della sua organizzazione si era conclusa nei giorni scorsi con un nulla di fatto, senza alcuna offerta. Il Comune però rassicura che l’iniziativa non mancherà: “Gli uffici – spiega Bonacina – hanno attivato una procedura negoziale con le società del settore”