Un grande raduno d’auto in via Fiandra, decine e decine gli appassionati

LECCO – Mercedes, Mini, Bmw, Ford, Audi, Corvette, Porsche, Lamborghini insieme per un grande raduno: è quanto organizzato sabato sera al parcheggio di via Fiandra dalle 21 a mezzanotte e che ha visto una grande partecipazione di appassionati di motori

“Si tratta di un raduno statico di auto sportive provenienti dalle diverse province limitrofi e persino dalla Svizzera – spiegano gli organizzatori Elias Salcedo, John Gilardi, Gianluca Vago, Matteo Lancini, Emanuele Cappellini – In media ad ogni evento ospitiamo 130/150 auto di diversi marchi Lo scopo dell’evento è quello di riunire adulti e ragazzi accomunati dalla passione per i motori e soprattutto dare visibilità alla città portando un evento che non c’è mai stato a Lecco. L’organizzazione è no profit e senza scopi di lucro”.

“L’evento è stato opportunamente avvisato alle autorità competenti e un ringraziamento va a Galliezio spa che ci ha permesso di organizzare i nostri raduni all’interno del suo parcheggio – proseguono gli organizzatori – In futuro abbiamo diverse ambizioni, una di queste è cercare nuove location sul territorio lecchese per poter ingrandirci”.