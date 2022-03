Un nuovo mezzo di trasporto per Telethon: “Grazie di cuore”

Il furgone è stato donato da CNH Industrial e Iveco Lecco nel pomeriggio di giovedì

Il grazie di Telethon e UILDM: “Gesti come questo ci danno la forza di andare avanti

LECCO – Un nuovo mezzo di trasporto per Telethon Lecco e l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Il furgone è stato donato dalla Cnh Industrial e Iveco Lecco e consegnato oggi pomeriggio, giovedì.

La breve e sentita cerimonia si è svolta sul sagrato della Basilica San Nicolò: presenti Renato Milano di Telethon Lecco, Gerolamo Fontana per Uildm, il vicesindaco Simona Piazza, Silvia Savini per Cnh Industrial e Domenico Del Vecchio di Iveco.

Il nuovo furgone Daily, 9 posti, guidabile con patente B, servirà per il trasporto degli utenti: “Sono felice ed emozionata – ha commentato Silvia Savini di Cnh Industrial – siamo da tempo al fianco di Telethon e siamo convinti che la ricerca scientifica permetta di vivere meglio le nostre vite. Abbiamo voluto donare questo mezzo per sottolineare quanto il tema della mobilità sostenibile possa e debba essere declinato anche verso coloro che hanno una mobilità ‘ridotta’. Questo permetterà di rendere la comunità fruibile e accogliente per tutti. Con Telethon – ha concluso – faremo molta strada”.

“Come Iveco siamo felici di aver supportato questo progetto – ha aggiunto Domenico Del Vecchio – il furgone garantirà comfort a chi si occupa del trasporto e a chi ne fruirà. Ringrazio Telethon e Uildm per tutto quello che fanno”.

Parole di ringraziamento sono state espresse anche da Renato Milani e Gerolamo Fontana: “Grazie davvero di cuore per questo gesto. Quest’anno – ha ricordato Milani – sono 30 anni che Telethon Lecco organizza la raccolta fondi, abbiamo raggiunto i 5 milioni di donazioni. Continueremo finché riusciremo a mettere la parola fine alle malattie genetiche rare”.

“Questi gesti – ha aggiunto Fontana – ci danno la forza di andare avanti. E’ un po’ come se ci aveste regalato della benzina, che oggi costa molto cara”.

“Credo che questa donazione sia un importante messaggio di insegnamento e di apertura verso la politica del futuro – ha detto il vicesindaco Simona Piazza – dimostra anche costanza, coesione e impegno per gli obiettivi della nostra città, ovvero le persone, per le quali dobbiamo sempre avere uno sguardo attento. Speriamo che questo esempio si rifletta su molte altre realtà, uno speciale ringraziamento da parte mia e dell’amministrazione comunale a tutti i volontari che stanno vicino a questi ragazzi e ai ricercatori”.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione del furgone e dei presenti da parte di Don Marco.

GALLERIA FOTOGRAFICA