Un nuovo mezzo per la mobilità sociale, il dono ad Anteas Lecco

Consegnato il nuovo mezzo per la mobilità sociale ad Anteas

La cerimonia alla Casa della Terza Età di San Giovanni, ringraziati gli sponsor

LECCO – Un momento di festa e di ringraziamento quello che si è svolto mercoledì nel tardo pomeriggio presso la Casa della Solidarietà e della Terza Età di San Giovanni con i volontari di Anteas Lecco: l’associazione ha infatti ricevuto in dono un nuovo veicolo per il trasporto sociale, consegnato proprio ieri alla presenza della presidente Anteas Emilia Galli, del sindaco di Lecco Virginio Brivio e dei diversi sponsor che hanno contribuito alla causa.

“E’ un momento davvero felice per noi – ha detto Emilia Galli – un sentito ringraziamento a tutte le realtà che hanno deciso di sostenerci con questo dono, in particolare alla Pmg Spa che ha ‘coordinato’ gli sponsor”. Con il nuovo mezzo, una Punto, il parco mezzi di Anteas Lecco sale a tredici veicoli, quattro dei quali attrezzati per il carico/scarico degli utenti.

“Gesti come questi – ha commentato il sindaco Brivio – dimostrano la volontà di investire in una causa buona e importante come quella di garantire la mobilità alle persone più anziane e con problemi a muoversi da sole. Ritengo poi che decidere di consegnare il nuovo veicolo in questa sede, Casa di Solidarietà e della Terza Età, sia stato un valore aggiunto: abbiamo dato qualità a questo intervento. Vorrei infine ricordare con affetto Vincenzo Galli, storico fondatore di Anteas Lecco che, sono certo, avrebbe contagiato questo momento con il suo grande entusiasmo”.

Alla consegna è intervenuto anche Don Agostino Frasson di Cascina Don Guanella, che ha benedetto il nuovo mezzo e i suoi guidatori: “La donazione è presenza di Dio – ha detto – grazie a chi ha deciso di donare parte delle proprie risorse per il bene comune”.

I volontari Anteas, la Pmg Spa e il Comune di Lecco hanno voluto ringraziare uno ad uno gli sponsor donando loro un attestato.

