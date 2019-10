Un ottobre intenso per la comunità pastorale Madonna del Rosario

Mese Missionario e Festa della Madonna del Rosario

Il 6 ottobre alle 17 la processione mariana per le vie del centro

LECCO – La Comunità pastorale Madonna del Rosario ha presentato i programmi della Festa della Madonna del Rosario (celebrazioni domenica 6 ottobre), del Mese Missionario Straordinario e dell’evento diocesano Festa del “Senor de los Milagros”, con il fedeli sudamericani, che sarà ospitato a Lecco domenica 27 ottobre.

Venerdì 4 ottobre, alle 21, la chiesa di Santa Marta (ingresso libero) ospiterà i Cantori di Erba. Il coro nasce nel 1961 come gruppo di pueri cantores ad opera di don Giovanni Meraviglia, coadiutore della Prepositurale di Santa Maria Nascente; nel 1967 viene costituito anche il Coro a voci dispari “I Cantori di Erba” (Uomini e Donne) per esecuzioni a 4 voci miste, che negli anni successivi partecipa a importanti rassegne e concerti in italia e all’estero. Dal 1987 al 2003 i Cantori di Erba, coinvolgendo e riunendo diverse corali del Decanato, hanno sostituito nel Pontificale dell’Assunta (15 Agosto) la Cappella Musicale del Duomo di Milano su invito di mons. Luciano Migliavacca.

Il repertorio storico è costituito da melodie ambrosiane e gregoriane, polifonia e musiche classiche e contemporanee, oltre ai canti comuni delle celebrazioni liturgiche. Da qualche anno il coro si sta dedicando anche alla riscoperta e al recupero dei canti popolari liturgici della tradizione orale locale, per conservarne e tramandarne la memoria. Dal 1994 è diretto da Francesco Andreoni. Nella serata lecchese verrà accompagnato dall’organista Enrico Meroni.

Le celebrazioni per la festa della Madonna del Rosario entreranno invece nel vivo domenica 6 ottobre con la Messa solenne alle 10 in basilica. Alle 17 è in programma la processione mariana nelle vie del centro cittadino con l’accompagnamento del Corpo Musicale “Alessandro Manzoni-Città di Lecco”.

MESE MISSIONARIO

FESTA MADONNA DEL ROSARIO