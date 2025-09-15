‘Un pizzico di viola’, i commercianti lecchesi si mobilitano per il mese dell’Alzheimer

23 gli aderenti all’iniziativa lanciata dalla Coop L’Arcobaleno e sostenuta da Confcommercio Lecco e Confesercenti

Fino al 5 ottobre è possibile fare acquisti per sostenere le attività svolte nei centri diurni integrati che accolgono persone con Alzheimer e demenza

LECCO – Settembre è il mese dell’Alzheimer, associato al colore viola, il fiore ‘non ti scordar di me’ simbolo della malattia. E ‘viola’ è l’iniziativa lanciata dalla Cooperativa Sociale Onlus L’Arcobaleno in collaborazione con Confcommercio Lecco e Confesercenti per sensibilizzare sul tema e raccogliere fondi per la cura: ‘Un pizzico di viola’ torna, dopo lo scorso anno, coinvolgendo commercianti, esercenti e artigiani in un’azione semplice ma tangibile. Dal 1° settembre al 5 ottobre gli aderenti proporranno un prodotto che richiama il colore viola ad un prezzo maggiorato di un’euro che andrà a sostenere le attività svolte nei centri diurni integrati che accolgono persone con Alzheimer e demenza.

“Le persone con Alzheimer/demenza – spiega Fabio Crimella, vicepresidente della Coop Arcobaleno – che nel nostro territorio si stima siano oltre 10.500 (2,8% della popolazione) hanno diritto ad una vita piena, dignitosa, fatta anche di scambio e relazioni. Per questo motivo è fondamentale aumentare la conoscenza della problematica, affinché cresca la responsabilità e l’impegno di ognuno di noi nel contribuire a rendere i nostri contesti di vita sempre più inclusivi. Con questa convinzione la nostra realtà, che da oltre 20 anni gestisce Centri Diurni Integrati e Alloggi Protetti a Lecco e Provincia, ha deciso di lanciare nuovamente l’iniziativa ‘Un pizzico di viola’ che dopo una partenza sperimentale lo scorso anno ha accolto nuove importanti adesioni nei comuni dove gestiamo i nostri servizi”.

Sono 23 complessivamente i commercianti che hanno aderito all’iniziativa: la raccolta fondi si è aperta a inizio settembre e proseguirà fino al 5 ottobre. A sostenerla convintamente anche le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti che hanno dato importante impulso alla sua promozione tra gli associati.

“Abbiamo aderito immediatamente alla proposta e ci siamo fatti promotori di una campagna di informazione e sensibilizzazione – ha spiegato Alberto Riva, direttore generale di Confcommercio Lecco – siamo contenti della risposta positiva dei nostri commercianti. ‘Un pizzico di viola’ è meritoria e affronta un tema importante che interessa molte famiglie del nostro territorio. Siamo sicuri che i lecchesi dimostreranno ancora una volta la loro generosità acquistando nei negozi che hanno aderito a questa campagna”.

Il presidente di Confesercenti Lecco Lionello Bazzi ha aggiunto: “Molti nostri commercianti aderiscono all’iniziativa consapevoli di quale importanza abbia esercitare anche il ruolo di presidio sociale per la comunità, particolarmente in questo caso dove consapevolezza e solidarietà sono fondamentali per affrontare insieme sfide importanti come questa”.

Alla presentazione dell’iniziativa lunedì mattina presso la sede della Cooperativa in Viale Turati erano presenti due dei commercianti che hanno aderito all’iniziativa, Christian, titolare di PizzaMania a Belledo e Sara di Stikky’s Lab. “Con convinzione abbiamo partecipato, premiando il carattere locale dell’iniziativa che consente a noi commercianti di fare qualcosa di concreto ma anche agli acquirenti che in questo modo avranno la possibilità di fare un gesto solidale portando però a casa un prodotto. Grazie per l’opportunità, speriamo di poter aiutare il più possibile”.

Per scoprire quali sono i negozi che hanno aderito all’iniziativa è possibile consultare il sito della Cooperativa. E’ ancora possibile aderire inviando una mail a fundraising@larcobaleno.coop