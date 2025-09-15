‘Un pizzico di viola’, i commercianti lecchesi si mobilitano per il mese dell’Alzheimer

23 gli aderenti all’iniziativa lanciata dalla Coop L’Arcobaleno e sostenuta da Confcommercio Lecco e Confesercenti

Fino al 5 ottobre è possibile fare acquisti per sostenere le attività svolte nei centri diurni integrati che accolgono persone con Alzheimer e demenza

LECCO – Settembre è il mese dell’Alzheimer, associato al colore viola, il fiore ‘non ti scordar di me’ simbolo della malattia. E ‘viola’ è l’iniziativa lanciata dalla Cooperativa Sociale Onlus L’Arcobaleno in collaborazione con Confcommercio Lecco e Confesercenti per sensibilizzare sul tema e raccogliere fondi per la cura: ‘Un pizzico di viola’ torna, dopo lo scorso anno, coinvolgendo commercianti, esercenti e artigiani in un’azione semplice ma tangibile. Dal 1° settembre al 5 ottobre gli aderenti proporranno un prodotto che richiama il colore viola ad un prezzo maggiorato di un’euro che andrà a sostenere le attività svolte nei centri diurni integrati che accolgono persone con Alzheimer e demenza.

Fabio Crimella

“Le persone con Alzheimer/demenza – spiega Fabio Crimella, vicepresidente della Coop Arcobaleno – che nel nostro territorio si stima siano oltre 10.500 (2,8% della popolazione) hanno diritto ad una vita piena, dignitosa, fatta anche di scambio e relazioni. Per questo motivo è fondamentale aumentare la conoscenza della problematica, affinché cresca la responsabilità e l’impegno di ognuno di noi nel contribuire a rendere i nostri contesti di vita sempre più inclusivi. Con questa convinzione la nostra realtà, che da oltre 20 anni gestisce Centri Diurni Integrati e Alloggi Protetti a Lecco e Provincia, ha deciso di lanciare nuovamente l’iniziativa ‘Un pizzico di viola’ che dopo una partenza sperimentale lo scorso anno ha accolto nuove importanti adesioni nei comuni dove gestiamo i nostri servizi”.

Sono 23 complessivamente i commercianti che hanno aderito all’iniziativa: la raccolta fondi si è aperta a inizio settembre e proseguirà fino al 5 ottobre. A sostenerla convintamente anche le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti che hanno dato importante impulso alla sua promozione tra gli associati.

Alberto Riva

“Abbiamo aderito immediatamente alla proposta e ci siamo fatti promotori di una campagna di informazione e sensibilizzazione – ha spiegato Alberto Riva, direttore generale di Confcommercio Lecco – siamo contenti della risposta positiva dei nostri commercianti. ‘Un pizzico di viola’ è meritoria e affronta un tema importante che interessa molte famiglie del nostro territorio. Siamo sicuri che i lecchesi dimostreranno ancora una volta la loro generosità acquistando nei negozi che hanno aderito a questa campagna”.

Il presidente di Confesercenti Lecco Lionello Bazzi ha aggiunto: “Molti nostri commercianti aderiscono all’iniziativa consapevoli di quale importanza abbia esercitare anche il ruolo di presidio sociale per la comunità, particolarmente in questo caso dove consapevolezza e solidarietà sono fondamentali per affrontare insieme sfide importanti come questa”.

un pizzico di viola-mese dell'alzheimer-arcobalenoAlla presentazione dell’iniziativa lunedì mattina presso la sede della Cooperativa in Viale Turati erano presenti due dei commercianti che hanno aderito all’iniziativa, Christian, titolare di PizzaMania a Belledo e Sara di Stikky’s Lab. “Con convinzione abbiamo partecipato, premiando il carattere locale dell’iniziativa che consente a noi commercianti di fare qualcosa di concreto ma anche agli acquirenti che in questo modo avranno la possibilità di fare un gesto solidale portando però a casa un prodotto. Grazie per l’opportunità, speriamo di poter aiutare il più possibile”.

Per scoprire quali sono i negozi che hanno aderito all’iniziativa è possibile consultare il sito della Cooperativa. E’ ancora possibile aderire inviando una mail a fundraising@larcobaleno.coop

 