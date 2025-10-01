Un pomeriggio in musica alla Rsa Borsieri con Gabriele e i suoi amici

Festeggiati anche sette compleanni con età comprese tra gli 83 e i 94 anni

Presente anche Angelo Fontana, volontario di Telethon, che ha spiegato agli ospiti l’importanza della ricerca

LECCO – Il 29 settembre tappa del maestro Gabriele Bolis, insieme ai suoi amici Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini, alla Rsa Borsieri di Lecco, per regalare qualche ora di gioia e spensieratezza attraverso la musica.

Pian piano, grazie alle educatrici Erica e Lorena che accompagnavano gli ospiti, il salone si è riempito e tutti sapevano che li attendeva un pomeriggio speciale: nessuno voleva rinunciare a rivivere, attraverso la musica, i ricordi della propria giovinezza. L’inizio è stato festoso, con un grande “Tanti auguri a te”. Tra gli ospiti della RSA e dei mini alloggi sono stati festeggiati ben sette compleanni, con età comprese tra gli 83 e i 94 anni.

Durante l’intervallo, Gabriele ha presentato Angelo Fontana, uno dei tanti volontari di Telethon, spiegando agli ospiti l’importanza della ricerca che la Fondazione porta avanti anche sul territorio lecchese. Come sempre, Gabriele ha chiesto agli ospiti quali canzoni desiderassero ascoltare e, soprattutto, cantare insieme. Tutti i brani hanno suscitato emozioni, ma il momento più toccante è arrivato con “Mamma”: un canto che, interpretato con la sua fisarmonica e accompagnato dal gesto di inginocchiarsi davanti a un’ospite, ha regalato a tutti la pelle d’oca.

Non a caso, come ricordava Bob Marley: “La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo.” Il pomeriggio è proseguito con altri brani, tra cui la nuova canzone del Magnodeno, accolta da lunghi applausi.