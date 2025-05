Un protocollo d’intesa tra Lecco e Valmadrera per lo sviluppo del turismo

Il documento è stato firmato questa mattina, sul lago

“Fare sistema per costruire il futuro turistico della nostra area”

LECCO/VALMADRERA – Un protocollo d’intesa fra il Comune di Lecco e il Comune di Valmadrera “per lo sviluppo congiunto di strategie e interventi in ambito turistico”.

Il documento è stato firmato questa mattina, giovedì 8 maggio, dai sindaci dei due comuni, Mauro Gattinoni e Cesare Colombo, in una location d’eccezione, a bordo della barca Lecco Boats (il servizio di taxi boat sul ramo lecchese del lago). Il protocollo d’intesa, che avrà durata triennale, vuole incentivare lo sviluppo del turismo sul territorio in maniera sostenibile e inclusiva, attraverso la collaborazione tra le due amministrazioni comunali. La finalità è quella di costruire una strategia condivisa e programmare insieme interventi di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche, culturali, paesaggistiche e naturalistiche di entrambe le città per incrementarne l’attrattività turistica. ll protocollo prevede l’istituzione di un Tavolo di Confronto che si riunirà a cadenza quadrimestrale e che assumerà la funzione di indirizzo e coordinamento delle azioni dei Comuni coinvolti.

“Questa intesa – ha commentato l’assessore all’Attrattività Territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo – credo possa essere il primo passo di un progetto più ampio che coinvolga le amministrazioni del basso bacino del ramo orientale del Lago finalizzato ad incrementare l’attrattività turistica dei nostri territori. Ideare una strategia comune sul turismo, condividere informazioni, pianificare interventi, partecipare a bandi insieme e sviluppare una comunicazione congiunta di promozione sono gli obiettivi del protocollo. Per rendere molto concreta questa intesa mettiamo a disposizione la struttura già esistente ed in piena attività, ovvero Lecco Tourism, un percorso di coprogettazione tra il Comune di Lecco e l’impresa sociale Girasole, con un team di operatori esperti e un portale dedicato. E’ una squadra che ha già avuto modo di rodarsi in questi anni e che ci piacerebbe mettere in condivisione, ampliando il protocollo siglato anche alle altre amministrazioni interessate. Il fine è costruire insieme il futuro turistico della nostra area“.

“Sono davvero molto contenta di questa intesa con il comune capoluogo – ha commentato la vicesindaco del Comune di Valmadrera Raffaella Brioni – Valmadrera non ha un ufficio turistico vero e proprio, nemmeno un info point, e questa sinergia ci aiuterà in termini di visibilità. Spero sia un ‘matrimonio’ duraturo”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche Veronica Milani del Consorzio Consolida e Filippo Pozzoli di Lecco Tourism: “Il senso di questo protocollo – ha spiegato quest’ultimo – è lavorare unitamente per promuovere al meglio ciò che sul territorio funziona, ciò che piace e ciò che attira turisti. Il lago è il primo elemento attrattivo, va valorizzato”. Veronica Milani ha aggiunto: “Il turismo non esiste se si fa sistema, oggi i turisti ci sono, non bisogna andare a cercarli, e più saremo pronti a dare risposte alle loro esigenze più riusciremo a vincere la sfida del turismo”.



Il sindaco Gattinoni ha rimarcato la necessità di riuscire, in futuro, ad allargare l’accordo coinvolgendo altri comuni, rivieraschi ma non solo (es. Garlate ma anche Vercurago e Calolzio), così come il collega Colombo: “Le pietre preziose valgono quando compongono un gioiello: è la strada che dobbiamo percorrere”.