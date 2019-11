Una borraccia per ogni studente: “Aiutateci a ridurre i rifiuti”

L’iniziativa del comune di Lecco rivolta alle scuole

Riduci, riusa, ricicla: questo il messaggio per tutti i bimbi

LECCO – Un borraccia in regalo a tutti i bambini e ragazzi delle scuole di Lecco. Questa l’iniziativa voluta dal Comune di Lecco in collaborazione con Silea per sensibilizzare i bambini rispetto al problema dei rifiuti.

La consegna è cominciata questa mattina, martedì, con un momento simbolico all’Istituto Comprensivo Lecco 1 assieme ad alcuni bimbi della scuola primaria di Santo Stefano. “Insieme a questo regalo, oggi, riceviamo anche un incarico – ha detto la dirigente Lodovica Rizzi – una responsabilità”.

“Il regalo per voi da parte del comune è una borraccia perché ci auguriamo che da oggi, a scuola e nella vita di tutti i giorni, non usiate più delle bottigliette di plastica – ha detto l’assessore all’ambiente Alessio Dossi -. Questa borraccia infatti non si butta via come succede con una normale bottiglietta che diventa un rifiuto che danneggia l’ambiente. E questa borraccia può aiutarci concretamente a ridurre i rifiuti”.

Riduci, riusa, ricicla è questo il messaggio scritto sulle borracce: “Il vostro incarico è quello di prendere ognuno la propria borraccia e aiutarci a distribuire le altre a tutti i bambini della scuola – ha detto l’assessore Clara Fusi -. Portando a casa questa borraccia portate a casa anche un messaggio: meno rifiuti si producono e meglio è per tutti noi”.

A rappresentare Silea, partner del comune nell’iniziativa, era presente la responsabile delle relazioni esterne Chiara Benatti.