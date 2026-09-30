Una “Casa dei Diritti” per i minori vittime di violenza: Lecco cerca fondi europei

Un progetto europeo da 670mila euro insieme all’Università di Parma

Uno degli elementi centrali della proposta è la creazione di un punto di accesso unico e a misura di bambino

LECCO – Il Comune di Lecco si candida a diventare capofila di un progetto europeo dedicato alla protezione dei minori esposti alla violenza. La Giunta comunale ha approvato all’unanimità la partecipazione al bando europeo CERV-2026-DAPHNE, nella Priorità 5 dedicata al rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dell’infanzia, con una proposta progettuale denominata “Casa dei Diritti – One Child, One Plan”.

“Il progetto – si legge nella delibera della Giunta Boscagli – nasce dalla volontà dell’Amministrazione di rafforzare l’integrazione tra il sistema della tutela minori e degli affidi e la rete territoriale antiviolenza, mettendo in collegamento i diversi soggetti coinvolti nella protezione dei bambini: servizi sociali e sanitari, scuola, forze dell’ordine e sistema giudiziario. Il bando europeo, infatti, punta a favorire cambiamenti sistemici nella prevenzione, nella protezione e nel sostegno dei minori vittime o testimoni di violenza”.

Uno degli elementi centrali della proposta è la creazione a Lecco di un punto di accesso unico e a misura di bambino, sul modello europeo delle “Children’s House”, destinato ai minori esposti alla violenza e al genitore protettivo. L’obiettivo è costruire un percorso maggiormente coordinato tra i diversi servizi e rendere più efficace la presa in carico delle situazioni di vulnerabilità.

Il progetto prevede inoltre un hub integrato, l’adozione di un protocollo multidisciplinare e di uno strumento condiviso per la valutazione del rischio, oltre a linee guida e formazione congiunta degli operatori. Tra le attività ipotizzate anche un percorso di prevenzione nelle scuole sulla sicurezza digitale dei minori e il coinvolgimento degli stessi bambini nella progettazione, nell’attuazione e nella valutazione delle iniziative.

Il Comune di Lecco ha già avviato, insieme all’Università degli Studi di Parma, un percorso per elaborare linee guida operative sui casi nei quali si sovrappongono violenza domestica e valutazione delle competenze genitoriali. L’eventuale progetto europeo consentirebbe di sviluppare ulteriormente questo lavoro, coinvolgendo anche autorità pubbliche e organizzazioni qualificate di altri Stati membri.

Il valore complessivo della proposta è stimato in 670mila euro: 600 mila euro sarebbero coperti dal contributo dell’Unione europea e 70 mila euro costituirebbero il cofinanziamento complessivo del partenariato. La quota a carico del Comune di Lecco e degli altri partner sarà definita nella fase di elaborazione del budget; per l’ente lecchese potrà essere assicurata, in tutto o in parte, attraverso la valorizzazione dei costi del personale impegnato nel progetto.

La candidatura dovrà essere presentata entro il 5 novembre 2026 alle ore 17, termine fissato dal bando europeo.