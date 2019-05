Una classe della primaria di S. Giovanni ha vinto il concorso di Lario Reti

La premiazione è avvenuta direttamente in classe

La vittoria porterà alla scuola un premio di 1200 euro

LECCO – Bella sorpresa per le classi quarte della scuola primaria Armando Diaz di S. Giovanni e per la maestra Elena Ripamonti: questa mattina alcuni dirigenti di Lario Reti Holding si sono presentati in classe per consegnare il premio conquistato con la vittoria del concorso “L’acqua tra passato e futuro”.

Sotto l’attenta guida della maestra gli alunni hanno potuto effettuare delle uscite esplorative sul territorio lecchese alla ricerca delle fonti d’acqua e del loro passato, di come venivano utilizzate nel secolo scorso. Il tema dell’utilizzo consapevole dell’acqua è poi stato approfondito con la produzione di un elaborato, pubblicato sul sito di Lario Reti.

La scelta del progetto vincitore è stata fatta sommando i voti della “giuria popolare” – ossia tutte le persone che hanno votato sul sito – e di una “giuria tecnica”, formata dagli esperti di Lario Reti Holding. Il progetto vincitore è risultato essere quello della scuola Diaz, intitolato “In principio era l’acqua.”

Grazie alla vittoria di questo concorso la scuola Diaz si è aggiudicata anche un assegno di 1200 euro.

“Voglio ringraziare, da parte di tutti i genitori, il prezioso lavoro fatto dagli insegnanti e in particolare dalla maestra Elena. Il percorso educativo portato avanti durante questo progetto sono sicura rimarrà, per contenuti e modalità, un punto di riferimento nella crescita dei nostri figli” ha dichiarato Benedetta Villa, presidente del comitato genitori “Insieme si fa…”