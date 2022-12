Una comunità che si ritrova: festa in Piazza V Alpini per The Factory

A Germanedo, martedì 20 dicembre, una festa dedicata alla comunità

Il pomeriggio consentirà anche di scoprire le nuove opportunità offerte dal progetto

LECCO – Una festa di comunità nel rione di Germanedo, organizzata da The Factory e dalla sua rete progettuale: martedì 20 dicembre gli abitanti dei quartieri e in generale i cittadini di Lecco sono invitati in Piazza V Alpini a partire dalle 14 fino alle 16.30 per uno scambio di auguri di fine anno ma anche per scoprire le nuove opportunità offerte dal progetto e dagli enti che ne fanno parte, tra cui laboratori dedicati ai giovani, visite in azienda, occasioni di volontariato, di formazione e svago organizzate dalle associazioni attive nel quartiere.

I cittadini potranno visitare la mostra fotografica dell’iniziativa del Photovoice lanciata a settembre e avranno la possibilità proporre i luoghi che secondo loro potranno essere valorizzati all’interno dei rioni di Belledo, Germanedo e Caleotto il prossimo anno. Sarà un’occasione anche per fare qualche regalo solidale, oltre che per gustare prodotti offerti dai commercianti della piazza e dal progetto Save The Food per il recupero alimentare. I più piccoli, inoltre, potranno partecipare gratuitamente al laboratorio creativo “Crea il tuo addobbo di Natale” con il CFP Consolida. L’evento è organizzato in collaborazione con i commercianti della Piazza.

The Factory – Competenze, relazioni e legami comunitari che originano dal fare che opera nella città di Lecco e in particolare sui quartieri di Caleotto, Belledo e Germanedo, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, dell’Ambito territoriale di Lecco e di Fondazione Comunitaria del Lecchese. The Factory, conta di un’ampia rete di enti aderenti, trainati dal Centro di Formazione Professionale Consolida, tra cui l’Associazione culturale “La città”, il circolo Arci Promessi Sposi, il Centro Diurno Disabili “La casa di Stefano”, CasAmica Onlus, Einaip Lecco, Mestieri Lecco, il servizio C.E.S.E.A, InformaGiovani, il Gruppo Amici di Germanedo, il Comune di Lecco e l’Impresa Sociale Girasole.

Informazioni sul progetto https://impresasocialegirasole.org/politerritoriali/progetto-the-factory/