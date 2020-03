Gara di palleggi per aiutare l’ospedale, la solidarietà arriva dall’Aurora S. Francesco

L’iniziativa del gruppo Juniores lanciata dal mister Tantardini

Grazie ai palleggi donati prodotti per la pulizia della persona all’Ospedale di Lecco

LECCO – La solidarietà viaggia ‘a colpi di pallone’ all’Aurora San Francesco. Nei giorni scorsi il mister del gruppo Juniores, Andrea Tantardini, ha proposto ai ragazzi, costretti allo stop a causa dell’emergenza sanitaria in corso, una gara di palleggi con lo scopo benefico di aiutare l’Ospedale Manzoni di Lecco.

“Lo sport si è fermato, ma la solidarietà no” l’appello fatto dal mister attraverso un video messaggio mandato nei giorni scorsi a tutti gli atleti e alle loro famiglie “voglio proporvi un’iniziativa: una gara di palleggi consecutivi che potrete fare voi della Juniores ed estendere ai vostri familiari e amici. Ogni palleggio avrà un valore di 1 euro, al termine della gara conteremo tutti i palleggi e il totale ricavato verrà donato all’Ospedale”.

48 ore di tempo per concludere la gara, alla fine il ricavato è stato utilizzato per acquistare saponi, shampoo, doccia schiuma e creme: “Ci siamo messi in contatto con un’infermiera nostra conoscente – spiegano dalla società – che ci ha indirizzati sul materiale da acquistare, così lo abbiamo comprato e glielo abbiamo fatto avere: sarà donato al reparto di Rianimazione. Siamo molto contenti e ringraziamo tutti i ragazzi per aver partecipato a questa bella iniziativa di solidarietà” hanno concluso.