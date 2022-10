Una giornata tra le vigne della Valtellina per i ragazzi del Cfp Consolida di Lecco

Gli studenti dell’indirizzo agricolo ospiti dell’azienda Preda Rossa per imparare i segreti della vendemmia

Un’esperienza formativa importante per i giovani studenti lecchesi che hanno potuto toccare con mano un mestiere antico

BUGLIO IN MONTE (SO) – L’autunno, si sa, è tempo di vendemmia. Un vero e proprio rituale che si tramanda dalla notte dei tempi. Gli studenti del Cfp Consolida di Lecco, nei giorni scorsi, hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino il mestiere antico del viticoltore. Il gruppo di ragazzi, infatti, ha vissuto una giornata nella vicina Valtellina, a Buglio in Monte, ospite dell’azienda agricola Preda Rossa gestita da due viticoltori lecchesi.

I giovani studenti del Centro di Formazione Professionale lecchese sono stati protagonisti di una vera e propria full immersion sui terrazzamenti coltivati a vite della Valtellina dove, proprio per via della conformazione montuosa del territori, tutte le lavorazione legate alla vite (compresa la vendemmia) devo essere fatte a mano senza l’uso di quei macchinari che possono essere impiegati in territori pianeggianti. Dopo aver appreso alcune nozioni teoriche, i ragazzi si sono cimentati nella raccolta e nella selezione dei grappoli che poi saranno portati in cantina. Una esperienza entusiasmante anche perché i ragazzi hanno potuto trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura.