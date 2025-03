Una lecchese alla trasmissione Primo Appuntamento su Real Time

Gialissa Bodega, 28 anni, volto noto della birreria Marylin di Lecco e insegnante di informatica racconta la sua esperienza

“Antonio? L’esatto contrario del mio tipo. Non l’ho più sentito e non lo rivedrò”

LECCO – Chi frequenta la storica birreria Marylin di Lecco conosce bene il suo volto. Gialissa Bodega, 28 anni, non è solo la nipote dei titolari Lele e Stefania, con cui spesso lavora, ma anche un’insegnante di informatica, disciplina in cui si è laureata. Energica, sempre sorridente e in eterno movimento, martedì scorso è stata tra i protagonisti di una puntata speciale di Primo Appuntamento, il celebre dating show di Real Time condotto da Flavio Montrucchio.

La puntata, dedicata al Carnevale, prevedeva un dress code in maschera per tutti i partecipanti e Gialissa ha scelto un travestimento decisamente originale: si è presentata al ristorante vestita da pisello, mentre il suo partner, Antonio, per la serata ha optato per un look ispirato a Leon S. Kennedy, celebre personaggio della saga videoludica Resident Evil.

Un’esperienza che Gialissa ha vissuto con entusiasmo nonostante le aspettative di cuore siano state disattese. “Ho deciso di partecipare perché ritengo che una persona divertente come me sia perfetta per questo programma – racconta – Infatti mi sono divertita tantissimo. Poi ho avuto la fortuna di prendere parte alla puntata speciale di Carnevale, il che ha reso tutto ancora più divertente: mi ha permesso di esprimere al meglio la mia originalità”.

La giovane insegnante lecchese si dice soddisfatta anche dell’organizzazione dello show: “È un buon programma, divertente sia per la parte tecnica che per lo staff, che voglio ringraziare per la gentilezza e la simpatia. Sono stata a Roma due giorni e sono stati davvero coinvolgenti”.

Tuttavia, il sorriso di Gialissa si spegne leggermente quando si parla del suo accompagnatore, Antonio: “Non poteva esserci persona più diversa da me. È l’opposto del mio tipo ideale. Nessun colpo di fulmine, anzi, non l’ho più sentito e credo proprio di non rivederlo mai più. Sul finire della trasmissione ero un po’ ‘cringiata’, come direbbero i giovani di oggi… Tuttavia, sarei curiosa di sapere la sua impressione su questa esperienza. Alla fine, mi sono comunque divertita. Sono stati due giorni piacevoli”.

Nonostante l’appuntamento non sia andato come sperava, Gialissa porta a casa un’esperienza originale e divertente, perfettamente in linea con la sua personalità solare e giocosa. “Alla fine, quello che conta è mettersi in gioco e godersi il momento”, conclude con il suo immancabile sorriso.